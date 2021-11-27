В Киевской области снесли памятник чекистам НКВД. Полиция хочет наказать "вандалов"

В Киевской области снесли памятник НКВД / Фото: Коллаж: Сегодня

В Калиновке Киевской области в День памяти жертв Голодоморов активисты снесли памятник палачам украинского народа из НКВД. Однако правоохранители якобы хотят наказать людей за такой поступок.

Об этом рассказал активист Сергей Серненко в Facebook.

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По его словам, монумент снесли случайные прохожие совместно с людьми из движения "Гонор".

Украинцы снесли памятник палачам украинцев. Фото Сергея Стерненко

"Эта каменная глыба много лет была местом поклонения для "расформированного" Беркута, а сегодня там был обнаружен еще и венок от Нацгвардии. Любители советских оккупантов из полиции уже пытаются преследовать декоммунизаторов", - написал Стерненко.

У памятника НКВД проводили целые церемонии. Фото Сергея Стерненко

Активист добавил, что попыткой наказать декоммунизаторов правоохранители только показали, "что они любят оккупантов".

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Раньше правоохранители возлагали цветы у памятника НКВД. Фото Сергея Стерненко

"Потому что защищать НКВД это то же самое, что защищать ФСБ", – подытожил Стерненко.

Отметим, в полиции пока не отреагировали на этот инцидент. Правоохранители обещают опубликовать комментарий в ближайшее время.