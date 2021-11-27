На Київщині знесли пам'ятник чекістам НКВС. Поліція хоче покарати "вандалів"

На Київщині знесли пам'ятник НКВС / Фото: Колаж: Сьогодні
У Калинівці Київської області на День пам'яті жертв Голодоморів активісти знесли пам'ятник катам українського народу з НКВС. Проте правоохоронці начебто хочуть покарати людей за такий вчинок.
Про це розповів активіст Сергій Серненко у Facebook.
За його словами, монумент знесли випадкові перехожі разом із людьми з руху "Гонор".
"Ця кам‘яна брила багато років була місцем поклоніння для "розформованого" Беркуту, а сьогодні там було виявлено ще й вінок від Нацгвардії. Любителі совєцьких окупантів з поліції вже намагаються переслідувати декомунізаторів", - написав Стерненко.
Активіст додав, що спробою покарати декомунізаторів правоохоронці лише показали, що вони люблять окупантів.
"Бо захищати НКВД це те ж саме, що захищати ФСБ", – підсумував Стерненко.
Зазначимо, у поліції поки що не відреагували на цей інцидент. Правоохоронці обіцяють опублікувати коментар найближчим часом.