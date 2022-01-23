В "Киевской перепичке" сравняли цены с McDonald's

Сейчас столичный деликатес стоит 30 гривен, а бургер – 31 гривну / Коллаж "Сегодня"
Заведение быстрого питания "Киевская перепичка" сравняли по цене свое фирменное блюдо с гамбургером из McDonald's. Теперь цена перепички составляет 30 гривен.
Об этом сообщил на своей facebook-странице журналист Егор Шумихин.
Что известно
"Случилось неизбежное – "Киевская перепичка" сравнялась по цене с гамбургером из McDonald's. Столичный деликатес снова подорожал на 5 гривен до 30 гривен (бургер – 31 гривна)", – сообщил Егор Шумихин.
По словам журналиста, заведение открылось в столице в феврале в 1981 году. Стоимость выпечки с сосиской внутри в советское время составляло 22 копейки. В 2010-х перепичка долгое время стоила 4,5 гривны, после чего ее стоимость постепенно росла.
В 2015 году блюдо стоило 8 гривен, с весны 2016 года – 10 гривен, с декабря 2016 года – 12 гривен, с декабря 2017 года – 15 гривен, с декабря 2018 года – 17 гривен, с сентября 2019 года – 18 гривен, с сентября 2020 года – 20 гривен, в апреле 2021 года цена выросла до 25 гривен.
В Украине обновили правила в кафе и ресторанах
В Украине обновили правила безопасного пребывания в заведениях общественного питания. Раньше было достаточно, если у работников и посетителей есть сертификаты о вакцинации, отрицательный результат теста или подтверждение выздоровления от COVID-19. Сейчас же добавилось еще несколько пунктов.
Дополнительные правила для работников:
- использование средств индивидуальной защиты;
- тщательное мытье рук с мылом или обработка антисептиком после каждого снятия и надевания новых средств индивидуальной защиты;
- регулярное мытье рук. Не реже, чем раз в три часа;
- не прикасаться к лицу руками;
- воздержание от контакта с людьми, имеющими симптомы респираторных заболеваний;
- самоизоляция, если присутствуют симптомы респираторных заболеваний;
- проверка COVID-документов у посетителей.
Правила для посетителей:
- обработка рук антисептиком перед входом в заведение;
- показывать COVID-документы работникам заведения;
- передвижение по заведению в средствах индивидуальной защиты;
- соблюдение физической дистанции.
Ранее мы писали:
- В Украине существенно подорожают продукты. Только за последний год вдвое прибавило в стоимости подсолнечное масло, а перед новым годом выросли цены и на яйца.
Все идет вверх: в Украине выросли цены на продукты.