В "Киевской перепичке" сравняли цены с McDonald's

Сейчас столичный деликатес стоит 30 гривен, а бургер – 31 гривну / Коллаж "Сегодня"

Заведение быстрого питания "Киевская перепичка" сравняли по цене свое фирменное блюдо с гамбургером из McDonald's. Теперь цена перепички составляет 30 гривен.

Об этом сообщил на своей facebook-странице журналист Егор Шумихин.

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Что известно

"Случилось неизбежное – "Киевская перепичка" сравнялась по цене с гамбургером из McDonald's. Столичный деликатес снова подорожал на 5 гривен до 30 гривен (бургер – 31 гривна)", – сообщил Егор Шумихин.

По словам журналиста, заведение открылось в столице в феврале в 1981 году. Стоимость выпечки с сосиской внутри в советское время составляло 22 копейки. В 2010-х перепичка долгое время стоила 4,5 гривны, после чего ее стоимость постепенно росла.

В 2015 году блюдо стоило 8 гривен, с весны 2016 года – 10 гривен, с декабря 2016 года – 12 гривен, с декабря 2017 года – 15 гривен, с декабря 2018 года – 17 гривен, с сентября 2019 года – 18 гривен, с сентября 2020 года – 20 гривен, в апреле 2021 года цена выросла до 25 гривен.

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В Украине обновили правила в кафе и ресторанах

В Украине обновили правила безопасного пребывания в заведениях общественного питания. Раньше было достаточно, если у работников и посетителей есть сертификаты о вакцинации, отрицательный результат теста или подтверждение выздоровления от COVID-19. Сейчас же добавилось еще несколько пунктов.

Дополнительные правила для работников:

использование средств индивидуальной защиты;

тщательное мытье рук с мылом или обработка антисептиком после каждого снятия и надевания новых средств индивидуальной защиты;

регулярное мытье рук. Не реже, чем раз в три часа;

не прикасаться к лицу руками;

воздержание от контакта с людьми, имеющими симптомы респираторных заболеваний;

самоизоляция, если присутствуют симптомы респираторных заболеваний;

проверка COVID-документов у посетителей.

Правила для посетителей:

обработка рук антисептиком перед входом в заведение;

показывать COVID-документы работникам заведения;

передвижение по заведению в средствах индивидуальной защиты;

соблюдение физической дистанции.

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