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У "Київській перепічці" зрівняли ціни з McDonald's

Валентина Шаповал
23 січня, 18:47
Заклад "Київська перепічка" відкрився у столиці у лютому 1981 року. Колись гарячий корж із сосискою всередині коштував 22 копійки

Зараз столичний делікатес коштує 30 гривень, а бургер – 31 гривню / Колаж "Сьогодні"

Заклад швидкого харчування "Київська перепічка" зрівняв за ціною свою фірмову страву з гамбургером з McDonald's. Тепер ціна перепічки становить 30 гривень.

Про це повідомив на своїй facebook-сторінці журналіст Єгор Шуміхін.

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Що відомо

"Сталося неминуче – "Київська перепічка" зрівнялася в ціні з гамбургером із McDonald's. Столичний делікатес знову подорожчав на 5 гривень, до 30 гривень (бургер – 31 грн) ", – повідомив Єгор Шуміхін.

Журналіст нагадує, що заклад відкрився у столиці у лютому 1981 року. Вартість гарячого коржа з сосискою всередині за радянських часів становила 22 копійки. У 2010-х перепічка тривалий час коштувала 4,5 гривні, після чого її вартість поступово зростала.

У 2015 році виріб коштував 8 гривень, з весни 2016 року – 10 гривень, з грудня 2016 року – 12 гривень, з грудня 2017 року – 15 гривень, з грудня 2018 року – 17 гривень, з вересня 2019 року – 18 гривень, з вересня 2020 року – 20 гривень, у квітні 2021 року ціна зросла до 25 гривень.

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В Україні оновили правила в кафе та ресторанах

В Україні оновили правила безпечного перебування у закладах громадського харчування. Раніше було достатньо, якщо у працівників та відвідувачів є сертифікат про вакцинацію, негативний результат тесту або підтвердження одужання від COVID-19. Потім додалося ще кілька вимог.

Додаткові правила для працівників:

  • використовувати засоби індивідуального захисту;
  • ретельно мити руки з милом або обробляти антисептиком після кожного зняття та надягання нових засобів індивідуального захисту;
  • регулярно мити руки, не рідше ніж раз на три години;
  • не торкатися обличчя руками;
  • утримуватись від контакту з людьми, які мають симптоми респіраторних захворювань;
  • самоізолюватися, якщо є симптоми респіраторних захворювань;
  • перевіряти COVID-документи у відвідувачів.

Правила для відвідувачів:

  • обробляти руки антисептиком перед входом до закладу;
  • показувати COVID-документи працівникам закладу;
  • у закладі надівати маску;
  • дотримуватись фізичної дистанції.

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