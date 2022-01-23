У "Київській перепічці" зрівняли ціни з McDonald's

Зараз столичний делікатес коштує 30 гривень, а бургер – 31 гривню / Колаж "Сьогодні"

Заклад швидкого харчування "Київська перепічка" зрівняв за ціною свою фірмову страву з гамбургером з McDonald's. Тепер ціна перепічки становить 30 гривень.

Про це повідомив на своїй facebook-сторінці журналіст Єгор Шуміхін.

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Що відомо

"Сталося неминуче – "Київська перепічка" зрівнялася в ціні з гамбургером із McDonald's. Столичний делікатес знову подорожчав на 5 гривень, до 30 гривень (бургер – 31 грн) ", – повідомив Єгор Шуміхін.

Журналіст нагадує, що заклад відкрився у столиці у лютому 1981 року. Вартість гарячого коржа з сосискою всередині за радянських часів становила 22 копійки. У 2010-х перепічка тривалий час коштувала 4,5 гривні, після чого її вартість поступово зростала.

У 2015 році виріб коштував 8 гривень, з весни 2016 року – 10 гривень, з грудня 2016 року – 12 гривень, з грудня 2017 року – 15 гривень, з грудня 2018 року – 17 гривень, з вересня 2019 року – 18 гривень, з вересня 2020 року – 20 гривень, у квітні 2021 року ціна зросла до 25 гривень.

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В Україні оновили правила в кафе та ресторанах

В Україні оновили правила безпечного перебування у закладах громадського харчування. Раніше було достатньо, якщо у працівників та відвідувачів є сертифікат про вакцинацію, негативний результат тесту або підтвердження одужання від COVID-19. Потім додалося ще кілька вимог.

Додаткові правила для працівників:

використовувати засоби індивідуального захисту;

ретельно мити руки з милом або обробляти антисептиком після кожного зняття та надягання нових засобів індивідуального захисту;

регулярно мити руки, не рідше ніж раз на три години;

не торкатися обличчя руками;

утримуватись від контакту з людьми, які мають симптоми респіраторних захворювань;

самоізолюватися, якщо є симптоми респіраторних захворювань;

перевіряти COVID-документи у відвідувачів.

Правила для відвідувачів:

обробляти руки антисептиком перед входом до закладу;

показувати COVID-документи працівникам закладу;

у закладі надівати маску;

дотримуватись фізичної дистанції.

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