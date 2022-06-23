В Киевсовете приняли решение по укрытиям в школах: что изменится

Власти Киева отремонтируют укрытия для школьников. Фото: коллаж "Сегодня"
В четверг, 23 июня, Киевсовет одобрил решение, которое позволит начать процесс устройства простейших укрытий в тех учебных заведениях столицы, где бомбоубежищ нет. Ведь война идет и остается угроза ракетных обстрелов столицы.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
По словам городского головы, необходимо привести в порядок – отремонтировать или отреконструировать, обеспечить необходимыми средствами – укрытие в коммунальных школах и садах.
"Ведь война идет, остается угроза ракетных обстрелов столицы. И мы должны создать безопасные условия и защитить наших детей, учителей и киевлян", – отметил Кличко.
Где искать бомбоубежища в разных городах Украины
Сайт "Сегодня" собрал список адресов бомбоубежищ в больших городах Украины.
Киев
Количество укрытий в столице
- 3687 цокольных и подвальных помещений;
- 409 подземных паркингов;
- 272 подземных перехода;
- 47 подземных помещений метрополитена;
- 514 убежищ.
Полный список укрытий по городам Украины можно посмотреть по ссылке.