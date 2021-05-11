В "Киевзеленстрое" проходят обыски: что произошло

В служебных и в офисных помещениях подрядных предприятий "Киевзеленстрой" проводят обыски. Начато уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов во время работ по реконструкции киевских парков на сумму более 30 млн гривен.

Об этом сообщает Прокуратура Киева в Facebook.

Так, ООО "ЕВРОТЕХНОЛОГИИ Групп", "Будмонтажсервис 1" и "Промбудмеханизация" в течение 2019- 2020 годов на заказ "Киевзеленстроя" делали работы по строительству и реконструкции парков отдыха – "Наталка", "Совки", "Радуга", "Куреневский" и других.

"При этом указанные подрядные организации, действуя в сговоре с должностными лицами КО "Киевзеленстрой", отмечали в финансовой документации реквизиты предприятий с признаками фиктивности, привлеченных якобы для выполнения субподрядных работ, что позволяло уклоняться от уплаты налогов в особо крупных размерах", – говорится в сообщении.

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Сегодня на основании постановления суда по адресам проживания организаторов схемы начали обыски. Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 212 УК Украины.

Напомним, что в 2017 году в "Киевзеленстрое" уже проходили обыски. Тогда в рамках указанного дела были задержаны пять человек.

Ранее мы писали, что "Киевзеленстрой" подал в суд на коллег, требуя убрать из парков незаконные ларьки.