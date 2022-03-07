В Макарове российские войска обстреляли хлебозавод: есть 13 погибших

На территорию попали российские снаряды / Коллаж "Сегодня"

В Макарове Киевской области российские снаряды попали на территорию местного хлебозавода. Спасатели из-под завала достали тела 13 погибших людей.

Об этом сообщает народный депутат Алексей Гончаренко.

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Подразделения ГСЧС спасли из-под завалов 5 человек, а также обнаружили тела 13 погибших.

"Вы будете отвечать за каждого нашего погибшего, мра**ты! Вас возненавидел весь мир! Навсегда", – написал Алексей Гончаренко.

Ракетный удар по аэропорту Винницы: спасатели достали из-под завалов 9 погибших

В Виннице российские войска полностью уничтожили местный аэропорт. В него прилетело 8 ракет. На аэродроме также базируется 456-я отдельная смешанная авиационная бригада (Ан-26, Ан-24, Ми-8).

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Из-под завалов на территории аэропорта "Винница" достали уже 15 человек. Из-за этого погибли 9 погибших (5 гражданских и 4 военных). Спасатели продолжают поисковые работы.

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