В Киевгорадминистрации заявили, что технику для монтирования сцены не пропускают на территорию Национального музея истории Украины во Второй мировой войне

/ Фото: Сегодня

В КГГА заявили, что Министерство культуры Украины не пропускает техническое оборудование для монтирования сцены на территорию Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

Об этом сказала заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

"Это традиционное мероприятие, которое проходит в Киеве ежегодно более 20 лет. Сегодня утром нам стало известно, что технику и оборудование для монтирования сцены не пропускают на территорию музея. Объяснить причины такого решения руководство музея не может и ссылается на прямой устный запрет Министерства культуры" , – подчеркнула она.

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По ее словам, директор музея Иван Ковальчук заявил, что технику не пропускают из-за прямого указания от министра культуры Александра Ткаченко. В то же время, у руководства музея нет никаких документов, подтверждающих это решение.

Хонда заявила, что речь фактически идет о попытке срыва проведения традиционного ежегодного мероприятия.

Ранее мы сообщали, что мэр Киева Виталий Кличко вместе с ветеранами Второй мировой войны и военными Вооруженных сил Украины возложили цветы на могилу Неизвестного солдата в Парке Вечной славы.