В МВД пока молчат. У водителя Монастырского якобы угнали авто

У водителя министра внутренних дел угнали автомобиль / Фото: Коллаж: Сегодня

10 декабря в соцсетях появилась информация о том, что у водителя министра внутренних дел Дениса Монастырского угнали автомобиль.

Об этом пишет сайт "Сегодня".

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"Есть информация, что этой ночью у водителя министра внутренних дел Украины угнали автомобиль. Не подчиненные ли начали таким образом искать себе орудие подработки?" – пишет Татьяна Зюбанова в Facebook.

Официально в МВД сайту "Сегодня" сообщили, что не располагают информацией о якобы угоне автомобиля у водителя министра.

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По данным копов, инцидент случился в городе Змиев Чугуевского района. 34-летнего местного жителя застали врасплох прохожие и передали информацию полицейским.

Полиция выяснила, что нарушитель разбил кирпичом стекло двери Audi A6, проник в салон и пытался запустить двигатель, соединяя провода замка зажигания. В ту же ночь он повредил еще 10 авто. И еще в одну ночь два транспортных средства. Все пострадавшие обратились в полицию с заявлениями.

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