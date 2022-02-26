В одном из районов Киева задержаны 60 диверсантов

На Троенщине удалось задержать 60 диверсантов. Коллаж "Сегодня"
В Киеве 25 февраля на Троенщине задержаны 60 диверсантов.
Об этом сообщили в Госспецсвязи.
Подробности
"Сбит Ил-76 над Белой Церковью. 60 диверсантов задержаны на Троещине в Киеве", — говорится в сообщении.
В частности, речь идет о диверсантах, которые делали метки для ракет противника.
Диверсант из вертолета
Напомним, ранее, рядом со сбитым под Гостомелем вертолетом был задержан полицией российский диверсант.
Пытался выдать себя за украинца. При нем обнаружены записи и специальные приборы, свидетельствующие о том, зачем его забросили в Украину.
Обстановка
- 25 февраля появилось много информации о способах наводки войсками России ракет на украинские объекты, которые собирается уничтожить оккупант.
- Появилось даже сгообщение об обнаружении радиомаяка, по которому наводятся самоуправляемые ракеты по нашим блокпостам, скоплениям военной техники.
- На крышах высоток в Киеве появились метки, которые могут быть наводками для российской авиации.