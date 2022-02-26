В одному з районів Києва затримано 60 диверсантів

На Троєнщині вдалося затримати 60 диверсантів. Колаж "Сьогодні"
У Києві 25 лютого на Троєнщині затримано 60 диверсантів.
Про це повідомили у Держспецзв'язку.
Деталі
"Збитий Іл-76 над Білою Церквою. 60 диверсантів затримано на Троєщині у Києві", — йдеться у повідомленні.
Зокрема йдеться про диверсантів, які робили мітки для ракет противника.
Диверсант із вертольота
Нагадаємо, раніше поруч із збитим під Гостомелем вертольотом був затриманий поліцією російський диверсант.
Намагався видати себе за українця. При ньому виявлено записи та спеціальні прилади, що свідчать про те, навіщо його закинули до України.
Обстановка
- 25 лютого з'явилося багато інформації про способи наведення військами Росії ракет на українські об'єкти, які збирається знищити окупант.
- З'явилося навіть узгодження про виявлення радіомаяка, за яким наводяться самоврядні ракети по наших блокпостах, накопиченням військової техніки.
- На дахах висоток у Києві з'явилися мітки, які можуть бути наведеннями для російської авіації