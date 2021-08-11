В правительственном квартале задержали мужчину, угрожавшего взрывчаткой (фото)

Полиция задержала странного мужчину у Мариинского дворца / коллаж "Сегодня"
В Киеве на площади Конституции мужчина приставал к прохожим, рассказывая им о том, что имеет при себе взрывчатые вещества. Его задержали полицейские.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.
"Во время патрулирования в правительственном квартале столицы работники полиции полка особого назначения № 2 заметили мужчину, который приставал к прохожим и сообщал, что имеет при себе взрывоопасные вещества", – рассказали в полиции.
Правоохранители остановили мужчину, обеспечили охрану места происшествия, где он оставил сумку, и вызвали взрывотехников.
Специалисты проверили его вещи, но никаких опасных веществ не обнаружили.
Личность хулигана уже установлена. Им оказался уроженец Ивано-Франковской области 1981 года рождения. Для дальнейшего выяснения обстоятельств его доставили в районное управление полиции. Пока полиция открыла дело по статье "Хулиганство", которая предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет.
Напомним, утром 4 августа ветеран АТО Владимир Прохнич пришел в Кабинет министров с гранатой и угрожал ее взорвать. Вскоре после переговоров он согласился сдаться.
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