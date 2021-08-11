В правительственном квартале задержали мужчину, угрожавшего взрывчаткой (фото)

Полиция задержала странного мужчину у Мариинского дворца / коллаж "Сегодня"

В Киеве на площади Конституции мужчина приставал к прохожим, рассказывая им о том, что имеет при себе взрывчатые вещества. Его задержали полицейские.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

"Во время патрулирования в правительственном квартале столицы работники полиции полка особого назначения № 2 заметили мужчину, который приставал к прохожим и сообщал, что имеет при себе взрывоопасные вещества", – рассказали в полиции.

Полиция задержала мужчину в правительственном квартале / Фото: Нацполиция

Правоохранители остановили мужчину, обеспечили охрану места происшествия, где он оставил сумку, и вызвали взрывотехников.

Специалисты проверили его вещи, но никаких опасных веществ не обнаружили.

При обыске у задержанного ничего не нашли / Фото: Нацполиция

Личность хулигана уже установлена. Им оказался уроженец Ивано-Франковской области 1981 года рождения. Для дальнейшего выяснения обстоятельств его доставили в районное управление полиции. Пока полиция открыла дело по статье "Хулиганство", которая предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет.

Полиция обыскала задержанного / Фото: Нацполиция

Напомним, утром 4 августа ветеран АТО Владимир Прохнич пришел в Кабинет министров с гранатой и угрожал ее взорвать. Вскоре после переговоров он согласился сдаться.

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