В урядовому кварталі затримали чоловіка, який погрожував вибухівкою (фото)

Поліція затримала дивного чоловіка біля Маріїнського палацу / колаж "Сьогодні"

У Києві на площі Конституції чоловік чіплявся до перехожих, розповідаючи їм про те, що має при собі вибухові речовини. Його затримали поліцейські.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

"Під час патрулювання в урядовому кварталі столиці працівники поліції полку особливого призначення № 2 помітили чоловіка, який чіплявся до перехожих і повідомляв, що має при собі вибухонебезпечні речовини", – розповіли в поліції.

Поліція затримала чоловіка в урядовому кварталі / Фото: Нацполиция

Правоохоронці зупинили чоловіка, забезпечили охорону місця події, де він залишив сумку, і викликали вибухотехніків.

Фахівці перевірили його речі, але ніяких небезпечних речовин не виявили.

При обшуках у затриманого нічого не знайшли / Фото: Нацполиция

Особу хулігана вже встановлено. Ним виявився уродженець Івано-Франківської області 1981 року народження. Для подальшого з'ясування обставин його доставили до районного управління поліції. Поки поліція відкрила справу за статтею "Хуліганство", яка передбачає обмеження волі строком до п'яти років.

Поліція обшукала затриманого / Фото: Нацполиция

Нагадаємо, вранці 4 серпня ветеран АТО Володимир Прохнич прийшов до Кабінету міністрів з гранатою і погрожував її підірвати. Незабаром після переговорів він погодився здатися.

Ми також писали, що в Києві на Борщагівці у туалеті "Макдональдсу" знайшли предмет, схожий на вибухівку.