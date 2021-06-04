Как найти парковку в Киеве – карта паркингов появилась в приложении

Автовладельцы смогут на карте найти паркоместо, а в приложении имеют возможность оплатить плату его использование

/ Фото: Facebook

В мобильном приложении "Киев Цифровой" появится онлайн-карта паркингов, доступных в городе. С ее помощью автовладельцы смогут быстро найти место для своего авто.

Об этом сообщил заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры Юрий Таций.

"Программа позволит проанализировать, в каких частях города есть необходимость в дополнительных паркингах, оценить общую потребность в паркоместах, а также выработать решения для более эффективного использования уже имеющейся парковочной инфраструктуры. Эти данные, в свою очередь, могут лечь в основу для дальнейшего планирования строительства в городе", – говорится в заметке.

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По его словам, благодаря удобному поиску паркоместа, водители будут меньше оставлять свои авто вдоль проезжей части и в запрещенных местах.

Программа будет доступна и для инспекторов по парковке. Они смогут автоматически фиксировать нарушения. А владельцы смогут оплатить в приложении штраф за нарушение правил. Там же можно будет автоматически оплатить плату за парковку.

Ранее мы сообщали, что в Киеве усовершенствовали городское приложение "Киев Цифровой". Новая версия уже доступна для загрузки киевлянами. Разработчики из КП "ГИВЦ" презентовала расширенные функции приложения.