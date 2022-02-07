В Сети поддержали ректора КНУ, попавшего в секс-скандал. Мы собрали новые подробности

В Сети поддерживают ректора КНУ / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве ректора КНУ им. Т. Шевченко Владимира Бугрова обвиняют в якобы интимных связях со студентками и сотрудницами университета. Однако многие пользователи Сети не поверили слухам и поддержали Бугрова.
"Сегодня" собрали новые подробности скандала с ректором.
Что произошло?
В конце января в Сети распространили файлы с якобы перепиской ректора КНУ Владимира Бугрова со студентками и сотрудницами университета. Там видно, что ректор якобы разговаривает с девушками о сексе и даже присылает им интимные фото.
Соответствующие файлы можно посмотреть по ссылке.
Как отреагировал Бугров?
В Facebook он в нескольких публикациях рассказывал, что файлы в Сети – это грязная информационная кампания против него. Якобы таким образом недоброжелателя хотят заставить Бугрова покинуть должность ректора.
Он также объяснил, что информация о его связях со студентами появилась как разтогда, когда в университете закончили проверку. Ему дали документ с описанием нарушений на 400 страниц, виновных в этом тоже нашли.
"Внешняя проверка показала, что в совершенном виновны конкретные лица. Ради своего спасения меня, моих близких и коллег за последний месяц запугивали, обливали грязью, взламывали аккаунты, и всячески давили, с одной целью — чтобы я ушел с должности ректора", – написал он.
Кроме того, Бугров указал на ошибку в СМИ. Издание "Страна" выдало за сенсацию фото на странице одной из участниц скандала Кристины Тишкун. Однако оно было сделано еще 25 ноября.
"Прошу вас предоставить квалификацию "произведениям искусства" интернет-издания "Страна.ua" – это временной парадокс? Удачная попытка обмануть пространственно-временный континуум? Новейшие технологии Instagram от господина Цукерберга?", - пошутил ректор.
Как отреагировали в Сети?
Несмотря на резонансность скандала, в Сети многие поддержали ректора КНУ. Украинцы писали, что не верят в подлинность файлов с переписками и желали Бугрову сил пережить эту кампанию против него.
Только под двумя публикациями собралось более 200 комментариев, и практические все они – со словами поддержки.
Один из комментаторов даже проанализировал, почему новость о сексуальных связях ректора может быть фейком. Владимир Коваль указал на такие факторы:
- Если аккаунт Бугрова в Telegram действительно взломали, почему нет доказательств этому. Например, скриншот со списком переписок, данные аккаунта или медиафайлы.
- Анонимы писали, что всего в сексуальных связях с Бугровым обвиняют семь человек, но переписку показали только с несколькими. Последний файл не содержал компромата вообще.
- Переписки не похожие на настоящие – у Коваля сложилось впечатление, что это пишет один и тот же человек.
"Об этом же говорит и количество кринжа на квадратный пиксель (например, попытка уломать студентку на секс втроем с ее мамой)", - написал он.
- Поверхностный google-поиск показывает, что фамилия Бугров часто всплывает в статьях "сливных бачков". Некоторые каналы, в том числе "Антикор", даже секс-скандал.