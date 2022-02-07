У Мережі підтримали ректора КНУ, який потрапив у секс-скандал. Ми зібрали нові подробиці

У Мережі підтримують ректора КНУ / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві ректора КНУ ім. Т. Шевченка Володимира Бугрова звинувачують у нібито інтимних зв'язках зі студентками та співробітницями університету. Проте багато користувачів Мережі не повірили чуткам та підтримали Бугрова.

"Сьогодні" зібрали нові подробиці скандалу із ректором.

Реклама

Що сталося?

Наприкінці січня у Мережі розповсюдили файли з нібито листуванням ректора КНУ Володимира Бугрова зі студентками та співробітницями університету. Там видно, що ректор нібито розмовляє із дівчатами про секс і навіть надсилає їм інтимні фото.

Відповідні файли можна переглянути за посиланням.

Як відреагував Бугров?

У Facebook він у кількох публікаціях розповідав, що файли у Мережі – це брудна інформаційна кампанія проти нього. Нібито таким чином недоброзичливці хочуть змусити Бугрова залишити посаду ректора.

Реклама

Він також пояснив, що інформація про його зв'язки зі студентами з'явилася саме тоді, коли в університеті закінчили перевірку. Йому дали документ із описом порушень на 400 сторінок, винних у цьому також знайшли.

"Зовнішня перевірка показала, що у скоєному винні конкретні особи. Заради свого порятунку мене, моїх близьких та колег за останній місяць залякували, обливали брудом, зламували акаунти, і всіляко тиснули, з однією метою – щоб я пішов з посади ректора", – написав він.

Скріншот

Крім того, Бугров вказав на помилку у ЗМІ. Видання "Страна" видало за сенсацію фото на сторінці однієї з учасниць скандалу Крістіни Тишкун. Проте його було зроблено ще 25 листопада.

Реклама

"Прошу вас надати кваліфікацію "витворам мистецтва" інтернет-видання "Страна.ua" – це тимчасовий парадокс? Вдала спроба обдурити просторово-часовий континуум? Нові технології Instagram від пана Цукерберга?", – пожартував ректор.

Як відреагували у Мережі?

Незважаючи на резонансність скандалу, у Мережі багато хто підтримав ректора КНУ. Українці писали, що не вірять у справжність файлів із листуваннями та бажали Бугрову сил пережити цю кампанію проти нього.

Тільки під двома публікаціями зібралося понад 200 коментарів, і практично всі вони – зі словами підтримки.

Скріншот

Один із коментаторів навіть проаналізував, чому новина про сексуальні зв'язки ректора може бути фейком Володимир Коваль вказав на такі фактори: