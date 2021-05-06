В сети показали историческое фото с Чернобыля

Чернобыльская АЭС продолжает пополнять фотоархив в рамках акции по поиску исторических фото.
На странице предприятия опубликовали кадр, который прислала Ольга Луненко. К сожалению, место и время, когда фото было сделано, неизвестно, но известна одних из главных деталей – на нем начальник смены цеха тепловой автоматики и измерений Юрий Павлович Пахомов со своими коллегами.
"Мы в свою очередь благодарим всех, кто делится с нами частицами нашей общей истории. Таким образом мы сохраняем нашу память для будущих поколений", – говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что в Киеве открылась выставка "Чернобыль. Путешествие".
Кроме того, предлагаем посетить первый виртуальный гид по Чернобыльской зоне отчуждения от "Сегодня".
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