В Украине будет снежно и холодно: прогноз на 25 января

Температура местами будет достигать 8 градусов мороза/Коллаж: "Сегодня"

Погода в Украине во вторник, 25 января, будет снежной. Осадки ожидаются почти по всей территории нашей страны. Порывы ветра в этот день будут достигать 10 м/с. Из-за "минусовой" температуры возможна гололедица.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Реклама

Сегодня осадки не прогнозируются в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях. На остальной территории ожидается снег. Ветер — юго-западный, 5-10 м/с.

На западе прогнозируется от 0 до 8 градусов мороза. На востоке ожидается -2-7 градусов.

В северных регионах — 3-7 градусов мороза. На юге будет -2-5 градусов.

Реклама

В Киеве осадков не прогнозируют, 5-7 градусов мороза, а в Симферополе будет идти снег — -2-4 градуса.

Рекомендации для пешеходов во время гололеда: