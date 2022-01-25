В Украине будет снежно и холодно: прогноз на 25 января

Температура местами будет достигать 8 градусов мороза/Коллаж: "Сегодня"
Погода в Украине во вторник, 25 января, будет снежной. Осадки ожидаются почти по всей территории нашей страны. Порывы ветра в этот день будут достигать 10 м/с. Из-за "минусовой" температуры возможна гололедица.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Сегодня осадки не прогнозируются в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях. На остальной территории ожидается снег. Ветер — юго-западный, 5-10 м/с.
На западе прогнозируется от 0 до 8 градусов мороза. На востоке ожидается -2-7 градусов.
В северных регионах — 3-7 градусов мороза. На юге будет -2-5 градусов.
В Киеве осадков не прогнозируют, 5-7 градусов мороза, а в Симферополе будет идти снег — -2-4 градуса.
Рекомендации для пешеходов во время гололеда:
- Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
- Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
- При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
- Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
- Обходите металлические крышки люков.
- Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
- Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
- Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.