Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости в Киеве Другие новости

В Украине будет снежно и холодно: прогноз на 25 января

Владимир Козырь
25 января, 06:00
В этот день почти во всех областях нашей страны ожидаются осадки и морозная погода

Температура местами будет достигать 8 градусов мороза/Коллаж: "Сегодня"

Погода в Украине во вторник, 25 января, будет снежной. Осадки ожидаются почти по всей территории нашей страны. Порывы ветра в этот день будут достигать 10 м/с. Из-за "минусовой" температуры возможна гололедица.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Реклама

Сегодня осадки не прогнозируются в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях. На остальной территории ожидается снег. Ветер — юго-западный, 5-10 м/с.

На западе прогнозируется от 0 до 8 градусов мороза. На востоке ожидается -2-7 градусов.

В северных регионах — 3-7 градусов мороза. На юге будет -2-5 градусов.

Реклама

В Киеве осадков не прогнозируют, 5-7 градусов мороза, а в Симферополе будет идти снег — -2-4 градуса.

Рекомендации для пешеходов во время гололеда:

  • Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
  • Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
  • При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
  • Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
  • Обходите металлические крышки люков.
  • Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
  • Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
  • Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.