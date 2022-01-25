В Україні буде сніжно та холодно: прогноз на 25 січня

Температура подекуди сягатиме 8 градусів морозу/Колаж: "Сьогодні"

Погода в Україні у вівторок, 25 січня, буде сніжна. Опади очікуються майже на всій території нашої країни. Пориви вітру цього дня сягатимуть 10 м/с. Через "мінусову" температуру можлива ожеледиця.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Сьогодні опадів не прогнозують в Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській та Кіровоградській областях. На решті території очікується сніг. Вітер — південно-західний, 5-10 м/с.

На заході прогнозують від 0 до 8 градусів морозу. На сході очікується -2-7 градусів.

У північних регіонах — 3-7 градусів морозу. На півдні буде -2-5 градусів.

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У Києві опадів не прогнозують, 5-7 градусів морозу, а в Сімферополі йтиме сніг — -2-4 градуси.

Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці: