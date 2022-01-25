В Україні буде сніжно та холодно: прогноз на 25 січня

Температура подекуди сягатиме 8 градусів морозу/Колаж: "Сьогодні"
Погода в Україні у вівторок, 25 січня, буде сніжна. Опади очікуються майже на всій території нашої країни. Пориви вітру цього дня сягатимуть 10 м/с. Через "мінусову" температуру можлива ожеледиця.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні опадів не прогнозують в Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській та Кіровоградській областях. На решті території очікується сніг. Вітер — південно-західний, 5-10 м/с.
На заході прогнозують від 0 до 8 градусів морозу. На сході очікується -2-7 градусів.
У північних регіонах — 3-7 градусів морозу. На півдні буде -2-5 градусів.
У Києві опадів не прогнозують, 5-7 градусів морозу, а в Сімферополі йтиме сніг — -2-4 градуси.
Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:
- Не поспішайте, не соромтесь "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.
- Обирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м’якої основи без підборів.
- При ходьбі центр тяжіння тіла спрямовуйте вперед.
- Спускаючись чи піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов’язково ставте на сходинку обидві ноги.
- Обходьте металеві кришки люків.
- Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести і не вдасться вчасно загальмувати.
- Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.
- Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.