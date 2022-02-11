В Украине будет тепло! Прогноз погоды на 11 февраля

Сегодня в Украине будет "плюсовая" температура/Фото: коллаж: "Сегодня"

Погода в Украине в пятницу, 11 февраля, будет теплой. Однако в некоторых областях ожидаются осадки. Кое-где температура воздуха будет достигать 11 градусов тепла.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Реклама

Сегодня осадки в виде дождя прогнозируют в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Мокрый снег с дождем пройдет в Сумской и Харьковской областях. На остальной территории — переменная облачность. Ветер — юго-западный, 7-12 м/с.

На западе столбики термометров будут колебаться от +5 до +9 градусов. На востоке ожидается 4-8 градусов тепла.

В северных регионах – +5-9 градусов. На юге прогнозируют 9-11 градусов выше нуля.

Реклама

В Киеве осадков не прогнозируют, +5-7 градусов, а в Симферополе тоже будет сухо – 9-11 градусов выше нуля.

Как пережить перепады температуры?

Если вы знаете, что плохо реагируете на изменение температуры воздуха и погоду, врачи советуют соблюдать несколько правил.

Реклама