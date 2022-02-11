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В Украине будет тепло! Прогноз погоды на 11 февраля

Владимир Козырь
11 февраля, 06:00
В этот день в некоторых регионах нашей страны, несмотря на теплую погоду, все же ожидаются осадки

Сегодня в Украине будет "плюсовая" температура/Фото: коллаж: "Сегодня"

Погода в Украине в пятницу, 11 февраля, будет теплой. Однако в некоторых областях ожидаются осадки. Кое-где температура воздуха будет достигать 11 градусов тепла.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Сегодня осадки в виде дождя прогнозируют в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Мокрый снег с дождем пройдет в Сумской и Харьковской областях. На остальной территории — переменная облачность. Ветер — юго-западный, 7-12 м/с.

На западе столбики термометров будут колебаться от +5 до +9 градусов. На востоке ожидается 4-8 градусов тепла.

В северных регионах – +5-9 градусов. На юге прогнозируют 9-11 градусов выше нуля.

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В Киеве осадков не прогнозируют, +5-7 градусов, а в Симферополе тоже будет сухо – 9-11 градусов выше нуля.

Как пережить перепады температуры?

Если вы знаете, что плохо реагируете на изменение температуры воздуха и погоду, врачи советуют соблюдать несколько правил.

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Например, необходимо полноценно отдыхать и высыпаться, а также проветривать помещение. Не стоит забывать о физической активности, чтобы укрепить иммунитет, разогнать метаболизм и нормализовать кровообращение. Также нужно полноценно питаться и отказаться от "тяжелой пищи" (мясные блюда, крепкий чай или кофе, бобы, горох) в пользу блюд из овощей и рыбы, а также в пользу зелени. Следует ответственно следить за здоровьем и регулярно измерять артериальное давление, частоту пульса и его ритмичность, уровень глюкозы в крови. Нельзя отказываться выполнять рекомендации врача или же самостоятельно добавлять себе какие-либо лекарства и изменять их дозировку.

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