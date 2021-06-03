В зоопарке Киева появилась пропасть из двух миров (фото, видео)

На создание рисунка, площадью более 50 квадратных метров, потратили 13 литров краски и лака

В Киевском зоопарке появился 3Д рисунок. Фото: Киевский зоопарк

В Киевском зоопарке появилась необычная фотозона в виде пропасти в джунглях. Для создания более сильного эффекта, возле рисунка разметили скульптуру гигантского слона из покрышек.

На 3d рисунке изображены два мира. Один – испорченный и уничтоженный человеком, как черная пропасть, а второй – яркий и насыщенный растительностью и бабочками.

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Главный посыл – мы должны видеть животных настоящими, а не убитыми или несчастными.

Фото: Киевский зоопарк

Таким образом в зоопарке призывают беречь природу и животный мир.

"Этот 3d рисунок ярко показывает проблемы экологии в мире, и в нашей стране. Дети могут наглядно увидеть, что произойдет, если будет уничтожаться природа – они будут видеть вот таких резиновых слонов. А если беречь природу, заботиться об экологии, то можно увидеть живого слона в зоопарке", – рассказывает сайту "Сегодня", Кирилл Трантин, директор Киевского зоопарка.

Фото: Киевский зоопарк

Работу над 3d рисунком закончили только вчера. Художники трудились две недели. Чтобы все нарисовать нужно было подготовить территорию и накрыть ее навесом от дождя.

Фото: Киевский зоопарк

"Работа на экологическую тему – мы призываем людей не мусорить, беречь природу, защищать животных. На 3d рисунке мы создали два мира. Первый – ужасный, испорченный человеком. И прекрасный мир – с бабочками, гусеницами, зелеными листьями. Рисунок создан как фотозона. Это подарок для зоопарка и его посетителей от команды художников UT ART STUDIO", – рассказывает сайту "Сегодня" Владимир Пастушак, художник, который работает в стиле 3d.

Фото: Киевский зоопарк

Площадь рисунка более 50 квадратных метров. На его создание потратили 13 литров краски и лака.

Фотозона уже пользуются популярностью, возле нее фотографируются взрослые и дети.