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В Киевском зоопарке родился малыш-зубр (фото)

11 мая, 19:46

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

У главы семейства – быка Варяга снова пополнение

В столичном зоопарке появился на свет маленький бизон. Он уже не первый ребенок в семействе.

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Об этом сообщает Киевский зоопарк в Facebook.

На этот раз можно поздравить семью бизонов – Варяга и Весту.

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"Очередное пополнение в Киевзоо", – написали в администрации.

У пары ранее уже были дети – дочь Вербена и сын Вестерос.

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Ранее мы писали, что бизоны – родственники зубров. Они обитают на равнинах в Северной Америки. Но в отличии от зубров не любят одиночества и селятся большими стадами.

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Самцы между собой одноразово выясняют отношения. После этого в одной группе могут жить несколько самцов, подчиняясь во всем вожаку стада. Телят тоже рождают в группе, и все принимают участие в воспитании, никто малышей не обижает.

Также мы сообщали, как живут красавцы-быки в Киевском зоопарке и приносят ли удачу. По китайскому календарю в 2021-м на смену белой Крысе пришел спокойный и размеренный белый металлический Бык. С этим символом мы будем жить весь следующий год.

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