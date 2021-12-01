Видео дня. Под Верховной Радой протестуют тысячи предпринимателей

В столице протестуют ФОПы / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве 1 декабря на акцию протеста под Верховной Радой собрались тысячи ФОПов. Одно из требований – отмена обязательного применения кассовых аппаратов.
Об этом сообщает сайт "Сегодня".
Люди принесли с собой флаги "SaveФОП" и плакаты. Рядом установили сцену, где собравшиеся выступали и озвучивали свои требования.
В частности, предприниматели требуют принятия законопроекта № 5866 об отмене обязательного применение кассовых аппаратов и выступают против увеличения налогов на малый бизнес.
Среди участников много правоохранителей – они следят за общественным порядком.
Из-за проведения массовых акций полиция совместно с военнослужащими Нацгвардии заступили на усиленное дежурство. Полиция оцепила весь правительственный квартал, в местах проведения митингов взрывотехники проверяли территорию, чтобы выявить опасные и подозрительные предметы.
В центре города полностью перекрыли движение
- Крещатик – от улицы Богдана Хмельницкого до Европейской площади;
- улица Михайловская – от Крещатика до Большой Житомирской;
- улица Малая Житомирская – от Майдана до Владимирского проезда;
- улица Софиевская – от Майдана до Владимирского проезда;
- переулок Т. Шевченко;
- улица Бориса Гринченко;
- улица Костельная – от Михайловской до Трехсвятительской;
- улица Круглоуниверситетская;
- улица Грушевского – от Арсенальной до Петровской аллеи;
- улица Шелковичная – от Грушевского до Бассейной;
- улица Институтская – от Садовой до Майдана;
- улица Лютеранская – от Шелковичной до Крещатика.