Видео дня. Под Верховной Радой протестуют тысячи предпринимателей

В столице протестуют ФОПы / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве 1 декабря на акцию протеста под Верховной Радой собрались тысячи ФОПов. Одно из требований – отмена обязательного применения кассовых аппаратов.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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Люди принесли с собой флаги "SaveФОП" и плакаты. Рядом установили сцену, где собравшиеся выступали и озвучивали свои требования.

В частности, предприниматели требуют принятия законопроекта № 5866 об отмене обязательного применение кассовых аппаратов и выступают против увеличения налогов на малый бизнес.

Среди участников много правоохранителей – они следят за общественным порядком.

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Из-за проведения массовых акций полиция совместно с военнослужащими Нацгвардии заступили на усиленное дежурство. Полиция оцепила весь правительственный квартал, в местах проведения митингов взрывотехники проверяли территорию, чтобы выявить опасные и подозрительные предметы.

В центре города полностью перекрыли движение