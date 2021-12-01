Відео дня. Під Верховною Радою протестують тисячі підприємців

У столиці протестують ФОПи / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві 1 грудня на акцію протесту під Верховною Радою зібралися тисячі ФОПів. Одна з вимог – скасування обов'язкового застосування касових апаратів.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Люди принесли з собою прапори SaveФОП та плакати. Поруч встановили сцену, де виступали спікери та озвучували свої вимоги.

Зокрема, підприємці вимагають ухвалення законопроєкту №5866 про відміну обов'язкового застосування касових апаратів і виступають проти збільшення податків на малий бізнес.

Серед учасників багато правоохоронців – вони стежать за громадським порядком.

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Через проведення масових акцій поліція разом із військовослужбовцями Нацгвардії заступили на посилене чергування. Поліція оточила весь урядовий квартал, у місцях проведення мітингів вибухотехніки перевіряли територію, щоб виявити небезпечні та підозрілі предмети.

У центрі міста повністю перекрили рух