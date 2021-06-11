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Видео дня. В Киеве на Софийской площади устроили световое шоу

11 июня, 23:33

Юлия Ляхова

Монументальную световую проекцию создали с использованием 3D-технологий

Фестиваль "Французская весна" в Киеве. Фото: скриншот

В Киеве на Софийской площади началось масштабное световое шоу в рамках фестиваля "Французская весна".

Как сообщают организаторы в Facebook, на открытом воздухе проводится уличное представление "Я – мечта..".

"Монументальная световая проекция, построенная с использованием 3D-технологий. Витрина новейших французских достижений в технической сфере, спектакль был создан компанией "Spectaculaires, Les Allumeurs d'images" (г. Ренн)", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что эта проекция будет представлена в пятницу и субботу, 11 и 12 июня.

"В 2021 году Французский институт в Украине решил подарить украинской публике музыкальное сопровождение этого спектакля в ее обновленном виде, предложив легендарной украинской группе "ДахаБраха" написать для нее музыку, которую группа исполнит вживую", – отметили организаторы.

Ранее мы сообщали, что в Киеве на путепроводе через железную дорогу на улице Льва Толстого частично ограничат движение транспорта. Так, движение будет ограничено до 10 июля.

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шоу спектакль французская весна

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