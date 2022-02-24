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Военное положение в Киеве: как будут работать метро, школы и больницы

Инна Собора
24 февраля, 08:08
Утром по столице ведутся обстрелы, взрывы слышны в разных районах

В Киеве не остановят работу метро / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве начинает действовать военное положение. Оперативный штаб столицы принял ряд решений по военной агрессии.

Об этом сообщили в КГГА.

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Какие решения приняли

С сегодняшнего дня в столице школы и садики не работают.

Больницы, поликлиники вся медицинская система столицы работает в усиленном режиме.

Балансодержателям поручено обеспечить доступ к объектам укрытия населения.

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Все, кто не задействован в работе критической инфраструктуры и жизнеобеспечения города, оставайтесь дома и будьте готовы последовать в укрытие при включении сирен.

При этом метро работает в штатном режиме. Проезд бесплатный.

"Мы оперативно будем сообщать в случае перемен", – сообщили в "Киевском метрополитене".

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Что произошло утром

  • Советник министра МВД Антон Геращенко рассказал, где в Украине фиксируют взрывы после громкого заявленияпрезидента РФ Владимира Путина по поводу начала спецоперации в Украине. Геращенко отметил, что в Украине были ракетные удары по центрам военного управления, аэродромам, военным складам в Киеве, Харькове и Днепре. Идут артиллерийские обстрелы границы.
  • В городе Нежин Черниговской области был обстрелян командно-диспетчерский пункт ГСЧС. В результате обстрела ранены трое спасателей.
  • В Черкасской области объявлена эвакуация. Речь идет об Уманском районе.
  • Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что продолжается обстрел объектов военной инфраструктуры.
  • В Киеве звучат сирены гражданской обороны, утром были слышны обстрелы районов.
  • Укрзализныця сообщила о том, что все поезда курсируют по графику.
  • В Луганской области началась эвакуация местных жителей.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил о введении военного положения по всей Украине.