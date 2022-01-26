Воскрес? В Сети показали, как "умерший" на митинге встал и ушел из-под Рады (видео)

Мужчину, которого считали погибшим во время протестов, показали живым на видео / Фото: Коллаж: Сегодня

Пострадавший во время митинга ФОПов под Радой, о "гибели" которого писали ранее, после оказания помощи встал и ушел вместе с еще одним протестующим.

Видео опубликовали в Telegram-канале PavlovskyNews.

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На записи видно, как мужчина шел от группы копов и нацгвардейцев, которые оказывали ему помощь возле Рады.

Что известно о "смерти" мужчины?

Лидер движения "SaveФОП" Сергей Доротич заявил, что во время акции протеста мужчина скончался. По его словам, пострадавшего били по голове правоохранители.

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Однако сайту "Сегодня" в полиции опровергли эту информацию. Копы заверили, что информация о смерти мужчины – фейк, человек жив. Протестующему стало плохо, он потерял сознание. Полицейские и нацгвардейцы оказали ему первую помощь.

Доротич заявил, что мужчина на видео – не тот пострадавший

Сергей Доротич рассказал сайту "Сегодня", что идущий мужчина, которого показали на новом видео, – не тот пострадавший, о котором он говорил. Он считает, что тот действительно погиб, а на этом видео совсем другой человек.

По словам Доротича, на его записи протестующий был седым и с бородой, а на этой – нет.

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Что известно о других пострадавших?

В МВД сообщили, что в результате столкновения 18 полицейских получили травмы, в том числе переломы, закрытые черепно-мозговые травмы и химические ожоги глаз.

Также медикам скорой помощи поступили обращения о трех пострадавших участников акции. По информации врачей, у одной женщины из толпы митингующих перелом предплечья и трех ребер.