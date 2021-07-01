Без России не обошлось. Почему Анталия не приняла украинских туристов и что с ними сейчас

Авиарейсы перенесены из-за отсутствия разрешения со стороны Турции – в чем причина

В аэропорту "Борисполь" задержка рейсов МАУ. Фото: УНИАН

В аэропорту "Борисполь" 1 июля произошла массовая задержка вылетов авиакомпании МАУ в Турцию. Она затронула пассажиров, которые должны были отправиться на курорт Анталья. Сразу четыре рейса МАУ PS 6237, PS 6233, PS 5333, PS 5331, по планам, вылетят с опозданием в 5-10 часов.

Что говорят в "Борисполе"

В международном аэропорту "Борисполь" нам сообщили, что уже началась посадка на рейсы в Анталию.

"Уже начата посадка на часть рейсов, которые у нас есть, и их отправление было перенесено. Пока остается только один рейс на Турцию в режиме ожидания. Это более 150 человек, они ждут своего вылета", – сообщили сайту "Сегодня" в аэропорту "Борисполь".

Там говорят, что получено разрешение на вылет от турецкой стороны.

"Разрешение от Турции получено и уже часть самолетов полетела, а пассажиров рейса, который перенесен на вечер, авиакомпания перевезла в отель", – сообщили нам в аэропорту.

Там не озвучивают причины задержки рейсов. Но видимо, что-то произошло в Турции, поскольку в аэропорту говорят, что после полученного "добра" из Турции часть самолетов уже вылетела.

Сколько рейсов задерживается из Турции в Киев, в аэропорту "Борисполь" не смогли ответить.

Версия МАУ

В компании МАУ отмечают, что задержки обусловлены резким сезонным увеличением количества рейсов, а также восстановлением авиасообщения между Турцией и Россией, что повлекло существенное осложнение регулирования слотов. В связи с этим авиационный регулятор Турции не смог обеспечить обработку запросов на выполнение полетов заблаговременно.

Читайте также: МАУ обновила права на полеты в Грецию. Условия въезда в страну для украинцев

По словам руководителя пресс-службы авиакомпании МАУ Дмитрия Дешина, из-за задержек с отправкой рейсов неприятности испытали несколько сотен человек.

"Речь идет о шести рейсах – четырех из Киева и двух из регионов. Каждый из них везет больше сотни пассажиров или около сотни. Мы пока не подсчитывали точное количество, оно будет известно, но позже", – сообщил нам Дмитрий Дешин.

Каждый вылет согласовывается с властями Турции.

Кто компенсирует задержку рейсов

Что касается компенсаций за задержку рейсов, из-за которых туристы потеряли по полдня отдыха и испытали определенные неудобства, то в авиакомпании МАУ говорят, что такие моменты следует согласовывать с туроператорами.

"Одно дело ответственность за обслуживание перелета. Но еще есть условия самого тура, которые согласовывают при его покупке. Они абсолютно разные. Поэтому тяжело комментировать этот вопрос. Увы, это не регулярные рейсы, где вся 100% ответственность лежит на перевозчике и аэропортах", – сообщили нам в авиакомпании МАУ.

Сейчас авиаперевозчик предоставляет помощь пассажирам задержанных рейсов. В частности, все, кто должен был улететь из Киева, Харькова и Львова, обеспечены горячим и холодным питанием.

Пассажиров, ожидавших возвращения в Киев на указанных рейсах в обратном направлении из Турции, перевезли в гостиницы, обеспечили питанием и организовали трансфер в новое время вылета.

Внимание! График вылетов изменился

Стоит отметить, что в связи с задержкой авиарейсов из Украины в Турцию сдвигается график вылетов рейсов Анталия – Киев и Анталия – Одесса.

"Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил консульству Украины в Анталии взаимодействовать с авиаперевозчиком", – написал пресс-секретарь МИД Олег Николенко в Twitter.

Ранее мы писали, что в Харькове на девять часов задержали авиарейс МАУ.

Напомним, что в "Борисполе" пассажиры МАУ опоздали на рейс из-за очередей. В авиакомпании сообщили, что из-за оставленных в аэропорту "Борисполь" пассажиров МАУ проводит собственное расследование.