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В Борисполе пассажиры МАУ опоздали на рейс из-за очередей. Что произошло?

22 июня 2021 19:00

Виктория Барановская Виктория Барановская

Компания проведет собственное расследование, а пассажиры смогут улететь в другой день – им вернут деньги

Фото: коллаж "Сегодня"

Фото: коллаж "Сегодня"

Авиакомпания МАУ проведет собственное расследование из-за десятков пассажиров, которые не смогли отправиться в Турцию.

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Об этом сообщает Pavlovsky News.

В авиакомпании сообщили, что из-за оставленных в аэропорту "Борисполь" пассажиров МАУ проводит собственное расследование.

В МАУ сообщили, что вина лежит на контрагентах, работающих в аэропорту.. Теперь компания планирует пересмотреть время регистрации с учетом ремонта Бориспольской трассы, а пострадавшим позавчера пассажирам вернут деньги за билеты и предложат другую дату вылета.

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Напомним, что в воскресенье, 20 июня, десятки пассажиров не смогли отправиться в Турцию из-за длинных очередей. Пока они стояли у стоек регистрации, самолет улетел без них.

Ранее мы сообщали, что на фоне реструктуризации расходов крупнейший национальный авиаперевозчик "Международные авиалинии Украины" продолжает закрывать свои представительства за границей.

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