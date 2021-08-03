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Возле бюджетного комитета Рады заметили шикарный красный Mustang: депутат показал фото

3 августа, 15:15

Мария Дмитренко

Пользователи раскритиковали дорогущий автомобиль на парковке возле Верховной Рады

Mustang с номерами "Zverenok" был замечен возле бюджетного комитета Рады. Фото: t.me/oleksiihoncharenko

В Киеве сегодня, 3 августа, возле бюджетного комитета Верховной Рады заметили дорогущий красный Mustang с номерами "Zverenok".

Народный депутат Алексей Гончаренко обнародовал соответствующее фото в своем Telegram.

Пользователи рассыпались в саркастических комментариях под постом:

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Ранее мы сообщали, что в Киеве произошел конфликт между мэром столицы Виталием Кличко и экстремалом Mustang Wanted (Григорий Кириленко). Согласно части записанного разговора, человек с голосом, напоминающим голос Виталия Кличко, отчитывал экстремала за то, что тот, вероятно, взбирался на мост.

Также напомним, на заводе Ford сфотографировали 10-миллионный Mustang.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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Киев парковка Верховная Рада mustang бюджетный комитет

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