Біля бюджетного комітету Ради помітили шикарний червоний Mustang: депутат показав фото

Mustang з номерами "Zverenok" був помічений біля бюджетного комітету Ради. Фото: t.me/oleksiihoncharenko

У Києві сьогодні, 3 серпня, біля бюджетного комітету Верховної Ради помітили дорогущий червоний Mustang з номерами "Zverenok".

Народний депутат Олексій Гончаренко оприлюднив відповідне фото в своєму Telegram.

Користувачі розсипалися в саркастичних коментарях під постом:

"Епоха бідності"

"Що за комплекси у людей, замість номерних знаків писати якусь муйню?"

"Нічого особливого"

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Раніше ми повідомляли, що в Києві відбувся конфлікт між мером столиці Віталієм Кличком і екстремалом Mustang Wanted (Григорій Кириленко). Відповідно до частини записаної розмови, людина з голосом, що нагадує голос Віталія Кличка, вичитувала екстремала за те, що той, ймовірно, підіймався на міст.

Також нагадаємо, на заводі Ford сфотографували 10-мільйонний Mustang.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: