Возле "Дружбы народов" появилась новая кольцевая развязка: где еще пройдет реконструкция

Кольцевые развязки планируют обустраивать на перекрестках жилых улиц / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве на улице профессора Подвысоцкого около городской клинической больницы №12 обустроили кольцевую развязку. Работы на участке уже почти завершили: заканчивают наносить дорожную разметку, обустроили притротуарний островок безопасности и велополос.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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В ближайшее время появятся развязки на перекрестке улицы Николая Кибальчича и местного проезда проспекта Романа Шухевича.

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"Киевавтодор" планирует реконструировать шесть перекрестков и обустроить на них круговые развязки.

Так выглядит новая развязка на Подвысоцкого / Фото: КГГА

Где пройдет реконструкция

улицы Ахматовой и улицы Драгоманова

улицы Ахматовой и улицы Урловская

улице Вышгородской, проспекта Правды и улицы Ивашкевича

улице Братиславской и Лесном проспекте

проспекта Алишера Навои и улицы Курнатовского

улице Харченко и улицы Промышленной

Кольцевые развязки планируют обустраивать на "перекрестках жилых улиц, имеющие избыточное и неупорядоченное пространство проезжей части".

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