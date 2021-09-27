Біля "Дружби народів" з'явилася нова кільцева розв'язка: де ще пройде реконструкція

Кільцеві розв'язки планують облаштовувати на перехрестях житлових вулиць / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві на вулиці професора Підвисоцького біля міської клінічної лікарні №12 облаштували кільцеву розв'язку. Роботи на ділянці вже майже завершили: закінчують наносити дорожню розмітку, облаштували притротуарній острівець безпеки і велосмуг.
Про це повідомляє прес-служба КМДА.
Найближчим часом з'являться розв'язки на перехресті вулиці Миколи Кибальчича і місцевого проїзду проспекту Романа Шухевича.
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"Київавтодор" планує реконструювати шість перехресть і облаштувати на них кругові розв'язки.
Так виглядає нова розв'язка на Підвисоцького / Фото: КГГА
Де пройде реконструкція
- вулиці Ахматової і вулиці Драгоманова
- вулиці Ахматової і вулиці Урлівська
- вулиці Вишгородській, проспекту Правди і вулиці Івашкевича
- вулиці Братиславській і Лісовому проспекті
- проспекту Алішера Навої і вулиці Курнатовського
- вулиці Харченко та вулиці Промисловій
Кільцеві розв'язки планують облаштовувати на "перехрестях житлових вулиць, що мають надлишковий і невпорядкований простір проїжджої частини".
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