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Біля "Дружби народів" з'явилася нова кільцева розв'язка: де ще пройде реконструкція

Ольга Кравченко
27 вересня, 14:14
"Київавтодор" планує реконструювати шість перехресть і облаштувати на них кругові розв'язки

Кільцеві розв'язки планують облаштовувати на перехрестях житлових вулиць / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві на вулиці професора Підвисоцького біля міської клінічної лікарні №12 облаштували кільцеву розв'язку. Роботи на ділянці вже майже завершили: закінчують наносити дорожню розмітку, облаштували притротуарній острівець безпеки і велосмуг.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

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Найближчим часом з'являться розв'язки на перехресті вулиці Миколи Кибальчича і місцевого проїзду проспекту Романа Шухевича.

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"Київавтодор" планує реконструювати шість перехресть і облаштувати на них кругові розв'язки.

Так виглядає нова розв'язка на Підвисоцького / Фото: КГГА

Де пройде реконструкція

  • вулиці Ахматової і вулиці Драгоманова
  • вулиці Ахматової і вулиці Урлівська
  • вулиці Вишгородській, проспекту Правди і вулиці Івашкевича
  • вулиці Братиславській і Лісовому проспекті
  • проспекту Алішера Навої і вулиці Курнатовського
  • вулиці Харченко та вулиці Промисловій

Кільцеві розв'язки планують облаштовувати на "перехрестях житлових вулиць, що мають надлишковий і невпорядкований простір проїжджої частини".

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