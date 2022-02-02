Врезался в столб и поехал дальше: в Киеве произошло странное ДТП (видео)

В столице внедорожник попал в аварию / Фото: Коллаж: Сегодня
В Шевченковском районе Киева ночью произошло ДТП. Водитель на скорости вьехал в столб, а перед этим его машину носило в разные стороны.
Видео опубликовал Киев Оперативный в Telegram.
Инцидент произошел на перекрестке улиц Ружинской и Тешебаева.
"Какое-то странное создание сегодня ночью чудило на своем джипе на Нивках. Так что если кто-то на вышеуказанных улицах заметил утром свое авто поврежденным – у вас есть реальный шанс найти этого неадеквата", – пишут в Сети.
Как видно в ролике, водитель несколько раз врезался в столб и поехал дальше.
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Кроме того, названы основные виды ДТП:
- столкновения;
- наезд на стоящий автомобиль;
- наезд на препятствие;
- наезд на пешехода;
- съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.