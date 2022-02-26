Всех положили. ВСУ разгромили врага в районе "Берестейской" в Киеве

Киев этой ночью. Фото Reuters

Воинскую часть в районе метро "Берестейская" отстояли, а все атаковавшие силы врага разгромлены. Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ.

"На метро "Берестейская" 101-й бригадой уничтожена колонна: 2 легковушки, 2 грузовика с боекомплектами, танк. Все спокойно, всех положили", – говорится в сообщении.

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Бой на Берестейской

В столице шли бои – у метро "Берестейская" прогремел мощный взрыв. По сообщениям СМИ, рухнул Берестейский мост. Позже появилась информация, что наши военные отбили воинскую часть на Берестейской.

Бои в Киеве

Накануне жители столицы слышали звуки выстрелов на Троещине. После этого в Сети появилась информация, что наши защитники поймали российских оккупантов. В соцсети опубликовали видео, что стреляли на улице Бальзака, 55Б.