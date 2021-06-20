Вся дорога усыпана обломками. В Киеве на проспекте Глушкова страшное ДТП (видео)

Один из водителей протаранил забор и влетел в киоск на остановке

Авария возле ВДНХ. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве на проспекте Глушкова (Голосеевский район) произошло масштабное ДТП. Тут столкнулись автомобили Skoda и Citroеn. Как сообщили в полиции Киева корреспонденту "Сегодня", авария произошла рядом с главным входом на ВДНХ.

В результате столкновения вся проезжая часть была усыпана деталями и обшивкой от автомобилей. Один из участников ДТП протаранил забор и влетел в киоск на остановке.

По данным источников в правоохранительных органах, водители автомобилей с травмами были госпитализированы в Киевскую больницу №17.

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В одном из автомобилей находились три девушки-пассажирки, они чудом не пострадали.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают все причины и механизм данного дорожно-транспортного происшествия.

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