Прогремел взрыв и вспыхнул пожар. В Киеве грузовик влетел в легковушку (видео)

В результате столкновения легковое авто оказалось под грузовиком – подробности страшного ДТП в столице

Грузовик и легковушка сгорели полностью. Фото: кадр из видео

На столичном Брест-Литовском шоссе в ночь на понедельник, 24 мая, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Грузовик вылетел на встречную полосу и столкнулся с легковушкой. Количество жертв устанавливается.

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Об этом сообщает телекомпания "Магнолия-ТВ" в Facebook.

По предварительным данным, водитель грузовика, который ехал в направлении метро "Житомирская", не справился с управлением и въехал в металлический отбойник. Фура вылетела на встречную полосу и столкнулась с автомобилем. От столкновения легковой автомобиль оказался под тягачом. После чего раздался взрыв и вспыхнул пожар.

Видео с места смертельного ДТП в Киеве. Видео: Телекомпания "Магнолия ТВ"/Facebook

Сколько человек находилось в салоне легкового авто, пока неизвестно. Водителя фуры госпитализировали.

"Вблизи изувеченного транспорта лежало бездыханное тело мужчины. Некоторые очевидцы предполагают, что это пешеход, который перебегал дорогу и попал в аварию", – добавили в телекомпании.

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По данным СМИ, погибший является водителем легковушки.

Ранее мы сообщали, что в Киевской области произошло смертельное ДТП, есть погибший и пострадавшие.

Также напомним, в Киеве произошло ДТП с опрокидыванием.