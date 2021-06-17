Втиснут ли на Крещатике "небоскреб Табачника"

Застройщик: на данный момент мы не можем сказать, каким будет это здание – 36, 45, 60 метров

Здание высотой в 160 метров планировали построить в начале Крещатика на месте старого дома. Коллаж "Сегодня" / Фото: Сегодня

В Киеве активно обсуждают возможность сноса старинного здания возле Европейской площади, ради строительства огромного здания высотой в 160 метров. Об этом заявляют киевские активисты и заверяют, что не допустят сноса старого дома на Грушевского, 4-б. Мы поинтересовались у застройщика: что они хотят построить в этом месте и будет ли это именно небоскреб.

В ООО "Грааль" заверяют, что еще в 2003 году руководство Киева приняло решение о реконструкции Европейской площади и строительстве доминантного здания в начале Крещатика.

Тогда город объявил конкурс на привлечение инвестора для реализации инвестиционного проекта. Он предполагал реконструкцию Европейской площади и строительство подземного паркинга (от Майдана Независимости до Европейской площади и улицы Грушевского), подземного торгового центра и офисно-отельного комплекса с гостиничными апартаментами на месте здания по адресу Крещатик, 5.

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Конкурс выиграла компания "Грааль", был подписан инвестиционный договор с КГГА.

"Мы обязались выкупить все соседние здания и сооружения, которые находятся в пятне застройки участка по адресу Крещатик, 5. Выплатить компенсации по рыночной стоимости, в том числе собственникам всех жилых и нежилых помещений. После этого должны были снести эти здания для начала строительных работ. Первым мы снесли здание на Крещатике, 5 и объявили открытый конкурс на лучшую архитектурную концепцию проекта офисно-отельного комплекса. И тут нам заявляют в КГГА, что после сноса здания открылся замечательный вид на Крещатик с Европейской площади. Мол, это очень красиво и хорошо… Нас попросили сдвинуться в глубь квартала и не застраивать красивый вид. А взамен пообещали увеличить объемы пятна для застройки. Речь идет о здании, где был телеканал "Киев" и несколько других прилегающих к нему зданий", – рассказывает сайту "Сегодня" Ирина Окунева, генеральный директор ООО "Грааль".

СНЕСТИ ДОМ, ЧТОБЫ УКРЕПИТЬ СКЛОН

Когда начали обследовать здания по Крещатику, 5-а, 5-б, 5-в, то поняли, что они конструктивно связаны со зданием по Грушевского,4-б.

"Дом по этому адресу нам изначально был не нужен. Зачем лишние растраты? Если бы мы начали тогда работы, то это ветхое строение могло разрушиться. Мы согласились продвинуться вглубь квартала и в инвестиционный договор были внесены дополнения. Начали заниматься отселением жителей и выплатой компенсаций. Затем выяснилось, что склон, на котором стоит Октябрьский дворец, очень неустойчив и его необходимо укрепить. Для этого нам понадобился дополнительный участок, где находится дом по Грушевского, 4-б. И мы получили это здание по решению Киевсовета, занялись отселением. Всем жителям этого дома были куплены новые квартиры. Причем, по той цене и в тех районах, которые выбрали жители", – добавляет гендиректор.

ВОЙНА В СУДАХ

В 2014 году собственники узнали, что зданию по Грушевского, 4-б предоставлен охранный статус. И сносить дом, после всех выполненных инвестиционных обязательств, они не имеют права. Компания начала в суде оспаривать это решение.

"Мы считаем, что предоставление охранного статуса было выдано с нарушениями, что подтвердилось решением суда. После чего, мы ждали шесть месяцев, пока Минкульт изымет здание из реестра памятников", – добавляет Ирина Окунева.

Она отмечает, что реализовать проект постоянно что-то мешает, то финансовый кризис, то сбор разрешительных документов, то обновление самого проекта по рекомендациям общественности и структур КГГА, а больше всего сетует на активистов, которые, якобы, защищают здание на Грушевского, 4-б.

МЕШАЮТ АКТИВИСТЫ

"Псевдо-активисты мешают нам работать уже 12 лет. Здание на Грушевского, 4-б, мы получили в собственность по решению Киевсовета, а также с полным пакетом согласовательно-разрешительной документации от всех контролирующих и заинтересованных организаций, начиная от Минкульта до департаментов КГГА. А эти люди его просто захватили. Дом горел дважды, и мы догадываемся, по какой причине. Кроме этих активистов там никого не было, кстати, их принудительно выселили из дома майдановцы. Мы не собираемся никому давать взятки или вести переговоры с людьми, которые обливают грязью инвесторов и наш проект", – отмечает Ирина Окунева.

По ее словам, инвесторы проекта заплатили за эти годы более 20 миллионов долларов в бюджет Киева.

"Еще 10 миллионов потрачены на выплату компенсаций за имущество, исследовательские, проектные и другие работы. Плюс выплаты по кредитам. Это крупный инвестиционный проект! Инвесторы вложили в него огромные деньги, а несколько человек не дают начать работы, устраивают пикеты, пишут кляузы, фейковые статьи, нанимают титушек. Как инвестору работать в таких условиях?", – возмущается Окунева.

ТАБАЧНИК ДАВНО В ПРОШЛОМ

Также Окунева отрицает связь проекта с фамилией Табачника. Хотя подтверждает, когда только начинали этот проект, одним из инвесторов ООО "Грааль" был Михаил Табачник.

"Он – известный бизнесмен и никогда не был связан с политикой, а тем более с политической деятельностью своего брата – Дмитрия Табачника. В 2013 году Михаил продал свою долю иностранным инвесторам и с этого времени не имеет никакого отношения к проекту. Но эту тему продолжают все муссировать. На сегодняшний день у нас три инвестора – из Украины, США и Израиля", – отмечает Окунева.

ЧТО В ИТОГЕ ПОСТРОЯТ?

По словам генерального директора компании, земельная комиссия Киевсовета согласилась продлить им договора аренды земельных участков.

"По мере выкупа зданий нам отводили землю под ними. Три участка уже находятся в нашей собственности, еще два в аренде и ее срок был продлен. Также нам согласовали отвод земельного участка под зданием на Грушевского, 4-б, его еще должны рассмотреть на сессии Киевсовета", – рассказывает Ирина Окунева.

Она отмечает, что данный инвестиционный проект имеет два объекта инвестиций – паркинг под Европейской площадью и строительство отельно-офисного комплекса с гостиничными апартаментами. Объекты взаимосвязаны, то есть, от масштабов и высотности комплекса будет зависеть, каким сделают паркинг под площадью. Судя по всему, здание придется заново проектировать.

Паркинг под Европейской площадью будет двухуровневым и рассчитан как минимум на 500 паркомест. Все зависит от того, какие градостроительные условия застройщик получит от города. А вот каким по высотности будет отельно-офисный комплекс, пока неизвестно.

"Первый вариант проекта был рассчитан на высоту 160 метров. Мы согласовали его на уровне КГГА, проект проходил госэкспертизу, как экспериментальное здание. После экономического кризиса в 2009 году банки изменили условия финансирования и нам пришлось снизить высотность здания до 78 метров. Рассматривались разные концепции и функционал… Но на данный момент мы не можем сказать, каким будет это здание – 36, 45, 60 метров. Все зависит от того, какую высотность нам разрешит город. Сейчас нет конкретики ни по высоте, ни по этажности", – отмечает Ирина Окунева.

Ранее мы сообщали, что Министерство культуры предлагает уменьшить штраф за разрушение исторических памятников с максимального в размере 170 тыс. грн до 20,4 тыс. грн. КГГА требует снять этот законопроект с рассмотрения, поскольку он не направлен на защиту объектов культурного наследия.