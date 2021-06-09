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Минкульт хочет уменьшить штрафы за разрушение памятников: КГГА против

9 июня 2021 15:15

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

В КГГА требуют снять законопроект с рассмотрения – заседание пройдет сегодня

Новый законопроект Минкульта уменьшает штрафы за разрушение памятников архитектуры. Фото: Delo.ua

Новый законопроект Минкульта уменьшает штрафы за разрушение памятников архитектуры. Фото: Delo.ua

Министерство культуры предлагает уменьшить штраф за разрушение исторических памятников с максимальных в размере 170 тыс. грн до 20,4 тыс. грн. КГГА требует снять этот законопроект с рассмотрения, поскольку он не направлен на защиту объектов культурного наследия.

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Об этом сообщает КГГА.

"Киевская городская государственная администрация требует снять с рассмотрения Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики законопроекты № 4561 и № 4562, разработанные Министерством культуры и информационной политики, поскольку эти проекты законов направлены на то, чтобы сделать невозможным защиту и сохранение объектов культурного наследия как в Киеве, так и в других городах Украины", – сообщают в КГГА.

Среди причин, почему законопроект надо снять – то, что из действующего закона после внесения предложенных изменений исключается статья 30 "Запрет деятельности, создающей угрозу памятникам".

Так, органы охраны культурного наследия лишаются возможности выдавать предписания юридическим и физическим лицам с требованиями сохранения и охраны памятников.

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А также из полномочий органов охраны культурного наследия исключено наложение штрафных санкций за нарушение законодательства в сфере охраны культурного наследия.

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То есть, если владелец памятника не придерживается законодательства, проводит работы, не соответствующие проекту реставрации, осуществляет несанкционированные работы, местные органы охраны культурного наследия не смогут остановить эти работы предписанием и не смогут наложить штраф на нарушителя.

Также Минкультуры предлагает уменьшить финансовые санкции и, более того, не планирует приравнивать ответственность за разрушение вновь выявленных объектов культурного наследия и памятников.

Ранее мы писали, что Минкульт поддерживает отсрочку штрафов за нарушение языкового закона.

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Напомним, Минкульт Украины внес семерых российских артистов в черный список.

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