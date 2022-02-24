Взрыва на Подоле не было – разъяснение ГУР

Задымление на Подоле. Скриншот с видео

Киевлян испугал дым со столичного Подола, в соцсетях появились сообщения о вероятном взрыве с последующим горением.

В Сети опубликовали видео с задымлением на Рыбальском, где находятся корпуса Главного управления Разведки Минобороны. Однако нам опровергли эту информацию.