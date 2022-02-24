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Взрыва на Подоле не было – разъяснение ГУР

Игорь Серов
24 февраля, 13:18
Ранее сообщалось, что был нанесен удар по Рыбальскому острову, где располагаются корпуса управления разведки

Задымление на Подоле. Скриншот с видео

Киевлян испугал дым со столичного Подола, в соцсетях появились сообщения о вероятном взрыве с последующим горением.

В Сети опубликовали видео с задымлением на Рыбальском, где находятся корпуса Главного управления Разведки Минобороны. Однако нам опровергли эту информацию.

"Информация о прилете российской ракеты на киевский Подол не соответствует действительности, – сказал сайту "Сегодня" пресс-секретарь Главного Управления разведки Минобороны. – На Рыбальском остались подразделения охраны и заканчивают сжигать какие-то документы".