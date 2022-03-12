"Я таких сволочей в жизни не видела": россиянка в Гостомеле о военных РФ

Женщина сказала, что думает про оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня
Женщина из Гостомеля (Киевская область) грубо выразилась про военных РФ. Хотя у самой – русские корни.
Видео опубликовал журналист Денис Казанский в Twitter.
Россиянка, живущая в Гостомеле про российских военных:
"Я таких сволочей в жизни не видела. Я их не просила меня защищать. С*ки они!", – сказала Наталья.
Такое, конечно, не покажут на российском ТВ. Потому-то там и заблокировали все независимые СМИ, чтобы не прорвалась такая правда.
Потери оккупантов с начала войны
По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 12.03 ориентировочно составили:
- личного состава – более 12 тыс. человек;
- танков ‒ 362 ед.;
- ББМ ‒ 1205 ед.;
- артиллерийских систем –135 ед.;
- РСЗО ‒ 62 ед.;
- средства ПВО ‒ 33 ед.;
- самолетов – 58 ед.;
- вертолетов – 83 ед.;
- автомобильной техники ‒ 585 ед.;
- корабли/катера ‒ 3 ед.;
- цистерн с ППМ ‒ 60;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.
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