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"Я такої наволочі у житті не бачила": росіянка у Гостомелі про військових РФ

Ольга Кравченко
12 березня, 15:10
Жінка завжди хотіла повернутись на свою батьківщину і не чекала від співвітчизників такого

Жінка сказала, що думає про окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

Жінка з Гостомеля (Київська область) різко висловилася про військових РФ. Хоча у самої – російське коріння.

Відео опублікував журналіст Денис Казанський у Twitter.

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Росіянка, що у Гостомелі для російських військових:

"Я таких сволочів у житті не бачила. Я їх не просила мене захищати. С*кі вони!" , – сказала Наталя.

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Таке, звісно, не покажуть на російському ТБ. Тому там і заблокували всі незалежні ЗМІ, щоб не прорвалася така правда.

Втрати окупантів від початку війни

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 12.03 орієнтовно склали:

  • особового складу – понад 12 тис. осіб;
  • танків – 362 од.;
  • ББМ – 1205 од.;
  • артилерійських систем -135 од.;
  • РСЗВ – 62 од.;
  • засоби ППО – 33 од.;
  • літаків – 58 од.;
  • вертольотів – 83 од.;
  • автомобільної техніки – 585 од.;
  • кораблі/катери – 3 од.;
  • цистерн з ППМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7.

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