Ясно, без осадков: какой будет погода в Киеве 13 февраля

Местами гололедица при более низкой температуре воздуха. Коллаж "Сегодня"
Погода в Киеве в воскресенье, 13 февраля, будет переменчивой.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода
Температура воздуха -3 +4 градуса. Ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-10 м/с. При этом ожидаются слегка усиленные порывы ветра, время от времени ясная погода почти без осадков и, вероятно, местами гололедица.
Что делать во время сильного ветра?
- Закройте все окна в квартире. При особо сильном ветре можно заклеить окна полосками скотча по диагонали стекла.
- На улице нужно держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, а также деревьев. Они могут оторваться, упасть или рухнуть прямо на человека.
- В случае сильного ветра необходимо спрятаться в ближайшем доме (это может быть магазин, подъезд дома и т. д).
- Не парковать под деревьями автомобили, поскольку они могут упасть и повредить машину.
- Не следует пользоваться лифтом, потому что ветер может оборвать провода на улице, из-за чего отключится электричество.