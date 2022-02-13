Ясно, без опадів: якою буде погода у Києві 13 лютого

Подекуди ожеледиця при нижчій температурі повітря. Колаж "Сьогодні"
Погода у Києві у неділю, 13 лютого, буде мінливою.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода
Температура повітря -3+4 градуси. Зрозуміло, без опадів. Вітер південно-східний, 3-10 м/с. При цьому очікуються трохи посилені пориви вітру, іноді ясна погода майже без опадів і, ймовірно, місцями ожеледиця.
Що робити під час сильного вітру?
- Закрийте усі вікна в квартирі. За особливо сильного вітру можна заклеїти вікна смужками скотчу по діагоналі скла.
- На вулиці потрібно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, а також дерев. Вони можуть відірватися, впасти або впасти прямо на людину.
- У разі сильного вітру необхідно сховатись у найближчому будинку (це може бути магазин, під'їзд будинку тощо).
- Не паркувати під деревами автомобілі, оскільки вони можуть упасти та пошкодити машину.
- Не слід користуватися ліфтом, тому що вітер може обірвати дроти на вулиці, через що відключиться електрика.