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Ясно, без опадів: якою буде погода у Києві 13 лютого

Ксения Тесленко
13 лютого, 06:01
Вночі опадів також не передбачається, а температура повітря -4 градуси

Подекуди ожеледиця при нижчій температурі повітря. Колаж "Сьогодні"

Погода у Києві у неділю, 13 лютого, буде мінливою.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода

Температура повітря -3+4 градуси. Зрозуміло, без опадів. Вітер південно-східний, 3-10 м/с. При цьому очікуються трохи посилені пориви вітру, іноді ясна погода майже без опадів і, ймовірно, місцями ожеледиця.

Що робити під час сильного вітру?

  • Закрийте усі вікна в квартирі. За особливо сильного вітру можна заклеїти вікна смужками скотчу по діагоналі скла.
  • На вулиці потрібно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, а також дерев. Вони можуть відірватися, впасти або впасти прямо на людину.
  • У разі сильного вітру необхідно сховатись у найближчому будинку (це може бути магазин, під'їзд будинку тощо).
  • Не паркувати під деревами автомобілі, оскільки вони можуть упасти та пошкодити машину.
  • Не слід користуватися ліфтом, тому що вітер може обірвати дроти на вулиці, через що відключиться електрика.

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