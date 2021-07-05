Захват 50 га государственного леса под Киевом: СБУ разоблачила схему (фото)

Служба безопасности провела обыски. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила схему незаконной приватизации государственных земель в Киевской области. Злоумышленники пытались вывести из госсобственности 50 га лесного фонда в Вышгородском районе ориентировочной стоимостью более 100 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Организаторы "схемы" привлекли к ней должностных лиц сразу трех государственных учреждений: Госгеокадастра в Киевской области, Вышгородской РГА, Выщедубечанского лесного хозяйства. Чиновники действовали за незаконное денежное вознаграждение и выполняли преступные указания организаторов "схемы", – пишут в сообщении.

Фото: СБУ

В рамках уголовного производства правоохранители провели обыски по местам преступной деятельности фигурантов.

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Изъяли документы, подтверждающие противоправную деятельность.

Фото: СБУ

Решается вопрос об объявлении подозрения организаторам и соучастникам "схемы".

Фото: СБУ

Ранее мы писали, что Служба безопасности совместно с представителями Офиса генерального прокурора провела обыски в помещениях ритуальной службы "Специализированный комбинат предприятий коммунально-бытового обслуживания" в Киеве.