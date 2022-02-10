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Закон не для всех: какие магазины Киева игнорируют запрет пластиковых пакетов (фото)

Эксклюзив
Александр Марущак, Дмитрий Гордийчук, Владимир Козырь
10 февраля, 21:56
В некоторых столичных супермаркетах пластиковый пакет можно взять бесплатно

Некоторые магазины игнорируют запрет на пластиковые пакеты/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Украине действует запрет на пластиковые пакеты. Однако в Киеве не во всех магазинах его соблюдают. Некоторые предлагают пакеты за копейки и вносят их в чек, а другие — игнорируют закон.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Супермаркеты "Ашан"

Стоимость пластиковых пакетов в супермаркете "Ашан" в Киеве — 6 копеек. В чек стоимость пакета добавляют. В торговом зале о цене информируют на специальных стендах. Кассир магазина говорит, что люди уже не возмущаются, что пакеты платные. Однако иногда сотрудники магазина забывают пробивать их. Кассир добавила, что больше всего у нее пакетов за один раз купил мужчина, покупавший продукты после нового года. Он заплатил 3 гривны. Стоит отметить, что в "Ашане" появились бесплатные бумажные пакеты. Однако их редко берут. Скорее всего это связано с тем, что они без ручек.

Пластиковые пакеты в магазине "Ашан" может взять любой желающий/Фото: Александр Марущак/"Сегодня"
Покупателей информируют, что пакеты платные/Фото: Александр Марущак/"Сегодня"
Люди продолжают пользоваться пластиковыми пакетами/Фото: Александр Марущак/"Сегодня"
Стоимость пакета вносят в чек/Фото: Александр Марущак/"Сегодня"
В магазине можно воспользоваться пластиковыми пакетами/Фото: Александр Марущак/"Сегодня"

Сеть магазинов "Коло"

В сети магазинов "Коло" одноразовые пакеты продают на кассе. В торговом зале мы их не обнаружили. Как пояснила продавщица, покупатели приходят со своими пакетами, авоськами и сумками. Если человеку необходим одноразовый пакет, то его продают. Стоимость – 10 копеек. Нам его тоже продали и выдали чек.

Купить пакет в магазине "Коло" можно на кассе/Фото: Александр Марущак/"Сегодня"

Сеть магазина "Сильпо"

В супермаркетах "Сильпо" пакеты в свободном доступе в зале магазина. Однако на кассе их пробивают. Цена одного пакета – 10 копеек.

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В "Сильпо" людей о платных пакетах информируют/Фото: Александр Марущак/"Сегодня"
Пакеты есть в зале магазина/Фото: Александр Марущак/"Сегодня"
В чеках указывают стоимость пакетов/Фото: Александр Марущак/"Сегодня"

Однако не во всех магазинах "Сильпо" пакеты платные. В магазине на улице Семена Скляренко они бесплатные.

В некоторых магазинах сети "Сильпо" пакеты до сих пор бесплатные/Фото: Дмитрий Гордийчук/"Сегодня"

Магазины "Фора"

Пластиковые пакеты в "Форе" на кассе не пробивают.

Пакет можно взять бесплатно/Фото: Дмитрий Гордийчук/"Сегодня"

Сеть магазинов "АТБ"

В магазинах АТБ пакеты пробивают на кассе. Стоимость одного без ручек – 9 копеек, с ручками – 12 копеек. О платных пакетах есть информация на стендах в зале.

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У "АТБ" есть стенды, на которых предупреждают о том, что пакеты платные/Фото: Дмитрий Гордийчук/"Сегодня"
Пакет можно взять самостоятельно в зале магазина/Фото: Дмитрий Гордийчук/"Сегодня"
Цена вносится в чек/Фото: Дмитрий Гордийчук/"Сегодня"

Правила – не для всех

В некоторых супермаркетах Киева до сих пор покупатели могут бесплатно воспользоваться пластиковыми пакетами. И это несмотря на действующий в Украине запрет.

Мы нашли магазин, где за пакеты не просят ни копейки. Это — супермаркет "Велика кишеня" на проспекте Григоренко. Там у них можно упаковывать продукты, как и до запрета — бесплатно.

Несмотря на то, что пакеты в свободном доступе в магазине, есть также предупреждение "Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины". Однако на него внимания никто не обращает.

Хронология запретов на пластиковые пакеты

Ограничение на распространение пластиковых пакетов имеет три этапа:

  • Первый этап начался 10 декабря. Согласно законодательству, бесплатных одноразовых пакетов не будет, приобрести их можно только за деньги.
  • Второй этап стартует с марта 2022 года. Запрещается распространение пакетов толщиной до 50 микрометров.
  • Третий этап. С 1 января 2023 года запрещается использование всех пакетов толщиной до 50 микрометров.

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