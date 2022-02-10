Закон не для всех: какие магазины Киева игнорируют запрет пластиковых пакетов (фото)

Некоторые магазины игнорируют запрет на пластиковые пакеты/Фото: коллаж: "Сегодня"
В Украине действует запрет на пластиковые пакеты. Однако в Киеве не во всех магазинах его соблюдают. Некоторые предлагают пакеты за копейки и вносят их в чек, а другие — игнорируют закон.
Об этом сообщает "Сегодня".
Супермаркеты "Ашан"
Стоимость пластиковых пакетов в супермаркете "Ашан" в Киеве — 6 копеек. В чек стоимость пакета добавляют. В торговом зале о цене информируют на специальных стендах. Кассир магазина говорит, что люди уже не возмущаются, что пакеты платные. Однако иногда сотрудники магазина забывают пробивать их. Кассир добавила, что больше всего у нее пакетов за один раз купил мужчина, покупавший продукты после нового года. Он заплатил 3 гривны. Стоит отметить, что в "Ашане" появились бесплатные бумажные пакеты. Однако их редко берут. Скорее всего это связано с тем, что они без ручек.
Сеть магазинов "Коло"
В сети магазинов "Коло" одноразовые пакеты продают на кассе. В торговом зале мы их не обнаружили. Как пояснила продавщица, покупатели приходят со своими пакетами, авоськами и сумками. Если человеку необходим одноразовый пакет, то его продают. Стоимость – 10 копеек. Нам его тоже продали и выдали чек.
Сеть магазина "Сильпо"
В супермаркетах "Сильпо" пакеты в свободном доступе в зале магазина. Однако на кассе их пробивают. Цена одного пакета – 10 копеек.
Однако не во всех магазинах "Сильпо" пакеты платные. В магазине на улице Семена Скляренко они бесплатные.
Магазины "Фора"
Пластиковые пакеты в "Форе" на кассе не пробивают.
Сеть магазинов "АТБ"
В магазинах АТБ пакеты пробивают на кассе. Стоимость одного без ручек – 9 копеек, с ручками – 12 копеек. О платных пакетах есть информация на стендах в зале.
Правила – не для всех
В некоторых супермаркетах Киева до сих пор покупатели могут бесплатно воспользоваться пластиковыми пакетами. И это несмотря на действующий в Украине запрет.
Мы нашли магазин, где за пакеты не просят ни копейки. Это — супермаркет "Велика кишеня" на проспекте Григоренко. Там у них можно упаковывать продукты, как и до запрета — бесплатно.
Несмотря на то, что пакеты в свободном доступе в магазине, есть также предупреждение "Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины". Однако на него внимания никто не обращает.
Хронология запретов на пластиковые пакеты
Ограничение на распространение пластиковых пакетов имеет три этапа:
- Первый этап начался 10 декабря. Согласно законодательству, бесплатных одноразовых пакетов не будет, приобрести их можно только за деньги.
- Второй этап стартует с марта 2022 года. Запрещается распространение пакетов толщиной до 50 микрометров.
- Третий этап. С 1 января 2023 года запрещается использование всех пакетов толщиной до 50 микрометров.