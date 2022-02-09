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А так можно было? Как супермаркеты в Киеве обходят запрет на бесплатные пакеты

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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9 февраля, 20:40
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Во многих магазинах города пакетами можно воспользоваться совершенно бесплатно
В отдельных столичных магазинах пакеты бесплатные/Фото: коллаж: Александр Марущак/"Сегодня"
В отдельных столичных магазинах пакеты бесплатные/Фото: коллаж: Александр Марущак/"Сегодня"

В некоторых супермаркетах Киева до сих пор покупатели могут бесплатно воспользоваться пластиковыми пакетами. И это несмотря на действующий в Украине запрет.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Подробности

Мы нашли магазин, где за пакеты не просят ни копейки. Это — супермаркет "Велика кишеня" на проспекте Григоренко. Там у них можно упаковывать продукты, как и до запрета — бесплатно.

Несмотря на то, что пакеты в свободном доступе в магазине, есть также предупреждение "Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины". Однако на него внимания никто не обращает.

Инструкция по использованию пластиковых пакетов в "Великій Кишені"/Фото: Александр Марущак/"Сегодня"
Несмотря на запрет, пакетами могут воспользоваться все желающие/Фото: Александр Марущак/"Сегодня"

Хронология запретов на пластиковые пакеты

Ограничение на распространение пластиковых пакетов имеет три этапа:

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  • Первый этап начался 10 декабря. Согласно законодательству, бесплатных одноразовых пакетов не будет, приобрести их можно только за деньги.
  • Второй этап стартует с марта 2022 года. Запрещается распространение пакетов толщиной до 50 микрометров.
  • Третий этап. С 1 января 2023 года запрещается использование всех пакетов толщиной до 50 микрометров.

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