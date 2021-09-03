Залез на карниз: в Киевской области мужчина пытался спрыгнуть с балкона 9-го этажа (видео)

За шаг от самоубийства мужчину спасли копы. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киевской области патрульные спасли мужчину, который хотел прыгнуть с балкона 9 этажа многоэтажки. Это произошло в Обухове.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.



Это увидел житель многоэтажки напротив и вызвал полицию.





"Капитан полиции Владимир Ковнацкий и сержан Валентина Гавлинская начали общаться с мужчиной и узнали, что ему 35 лет и покончить с собой он хочет из-за семейных проблем", – говорится в сообщении.



Мужчину, после спасения, передали медикам.

Не первый случай

Мы сообщали, что в Киеве копы сняли с моста Метро 18-летнюю девушку, которая хотела прыгнуть с него, транслируя это в социальных сетях.

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"Очевидец происшествия сообщил, что она перелезла через перила и, похоже, настроена прыгнуть. За считанные минуты на место прибыл экипаж. На перилах моста действительно лежала молодая девушка. Лейтенант полиции Владислав Хизяк и капрал полиции Татьяна Скалацкая отреагировали мгновенно – перехватили ее и стащили на землю", – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в Киеве женщина попыталась выброситься из окна. При этом женщина вела себя агрессивно, ее пришлось госпитализировать.

Напомним, что в Днепре женщина выпала из окна многоэтажки на голову мужчине. Женщина скончалась на месте, мужчину госпитализировали медики скорой.