Зарезала во время застолья. В Киевской области женщина убила сожителя (видео)

Нападавшую задержали, ей грозит до 10 лет тюрьмы, так как она не отрицает своей вины

Фото: скрин из видео

На Киевщине в селе Корнеевка 37-летняя женщина, поссорившись со своим сожителем, выхватила кухонный нож и ударила 46-летнего мужчину в сердце. Подробности узнавала корреспондент "Сегодня" Ксения Середа.

Пострадавшего доставили в больницу, впрочем, от травм он скончался. Правоохранители установили, что пара употребляла алкоголь.

Видео: Сегодня

- Я говорю, что мы здесь дрались с ним.

- И у вас в руках был нож в этот момент?

- Нет, он лежал здесь.

- А медицинскую помощь кто ему оказывал?

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- Чем я ему? Я же не врач.

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Что стало причиной конфликта – неизвестно. На экспертизу забрали три кухонных ножа. Нападавшую задержали, ей грозит до 10 лет заключения.

Напомним, в Виннице мужчину приговорили к пожизненному заключению за убийство всей семьи.

Кроме того, полиция Киева задержала 16-летнего парня по подозрению в тройном убийстве.