Зарезала во время застолья. В Киевской области женщина убила сожителя (видео)

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На Киевщине в селе Корнеевка 37-летняя женщина, поссорившись со своим сожителем, выхватила кухонный нож и ударила 46-летнего мужчину в сердце. Подробности узнавала корреспондент "Сегодня" Ксения Середа.
Пострадавшего доставили в больницу, впрочем, от травм он скончался. Правоохранители установили, что пара употребляла алкоголь.
- Я говорю, что мы здесь дрались с ним.
- И у вас в руках был нож в этот момент?
- Нет, он лежал здесь.
- А медицинскую помощь кто ему оказывал?
- Чем я ему? Я же не врач.
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Что стало причиной конфликта – неизвестно. На экспертизу забрали три кухонных ножа. Нападавшую задержали, ей грозит до 10 лет заключения.
Напомним, в Виннице мужчину приговорили к пожизненному заключению за убийство всей семьи.
Кроме того, полиция Киева задержала 16-летнего парня по подозрению в тройном убийстве.
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