Защита за деньги и "черный" список. Рассказываем все об убежище для матерей с детьми на киевском вокзале

На Южном вокзале есть "Комната матери и ребенка". Фото: коллаж "Сегодня"

На Центральном железнодорожном вокзале Киева есть место, где могут найти временный приют пассажиры с детьми – это "Комната матери и ребенка". Находится она на Южном вокзале, но обслуживает всех пассажиров, которые прибывают в Киев или уезжают из него.

Сайт "Сегодня" пообщался с Ириной Римской, администратором "Комнаты матери и ребенка", которая трудится тут с 2004 года.

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Ирина Римская, администратор "Комнаты матери и ребенка"

По словам Ирины Вячеславовны, комната действовала на Центральном железнодорожном вокзале Киева всегда. Раньше она находилась в старой части вокзала, а когда построили Южный вокзал, расположилась здесь на его последнем этаже. Этаж делят "Комната матери и ребенка" и комнаты отдыха гостиничного типа.

Вокзальная "Комната матери и ребенка" состоит из 7 номеров. Есть двухместные номера, трехместные и большой номер шестиместный, рассчитанный на большую семью.

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Это обычные комнаты с простой мебелью, только стены украшены рисунками в виде гор и ярких цветов.

Ирина Римская работает на Центральном вокзале Киева с 1986 года. Начинала в зале приема официальных делегаций. В народе его называли депутатский зал. Теперь в нем зал для военных. В 2004 году Ирина Вячеславовна перешла работать в "Комнату матери и ребенка".

"Мне нравится общаться с людьми, помогать им. Это и стало основной причиной при выборе работы. Она у нас очень интересная – каждый день новые люди, новые истории. А еще дружный сплоченный коллектив, который не меняется уже много лет. И конечно же дети, которые требуют постоянного внимания", – поясняет Ирина Римская причину выбора профессии.

"Комната матери и ребенка" на киевском вокзале. Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

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Как выглядит "Комната матери и ребенка". Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Кто останавливается?

Вокзальная "Комната матери и ребенка" – это настоящее переплетение судеб. Например, здесь останавливаются пассажиры, которые улетают за границу с детьми или находят приют одинокие мамы, которые ищут в Киеве работу. Есть и постоянные клиенты, которые останавливаются тут на протяжении многих лет.

"До коронавируса к нам регулярно приезжали постоянные посетители из Германии и Италии. Это украинцы, которые приезжают целыми семьями в гости к своим родственникам. У нас они останавливаются на день-два, чтобы оформить необходимые билеты и с комфортом дождаться отправления поезда в регионы", – рассказывает Ирина Римская.

Много людей, которые приезжают с детьми разного возраста лечиться в "Охматдет". Кто-то останавливается на день-два, чтобы пройти медицинское обследование. А есть и те, кто привозит ребенка на операцию и живут в комнате целую неделю, дожидаясь положительного результата.

"Таких постояльцев нам очень жаль. Стараемся поддержать добрым словом или советом, как удобнее доехать к "Охматдету". Часто приезжают с бабушками и дедушками, которые ждут известий в комнате. Бывают и одинокие отцы, которые селятся вместе с детьми", – рассказывает нам администратор.

Место на Центральном вокзале в Киеве, где детей кормят грудью. Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Администрация в "Комнате матери и ребенка". Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Многодетные семьи

Чаще всего занимают двухместные и трехместные комнаты, а вот в большой на шесть мест селятся реже. Она рассчитана на многодетную семью.

"Загруженность была большая в 2014 году, когда на востоке Украины началась война. У нас проживало очень много беженцев из Донецка и Луганска. Семьи жили у нас месяцам, пока им не предоставляли жилье. Останавливались многодетные семьи, в которых было пять и даже семь детей. Таких из зоны боевых действий вывозили в первую очередь", – рассказывает сайту "Сегодня" Ирина Римская.

Она вспоминает, что высокая загруженность в "Комнате матери и ребенка" была и во время войны в Чечне. В Киев тогда приезжало очень много чеченцев с семьями по 6 и больше детей. Им нужно было время, чтобы оформить документы и переехать в другую страну.

Здесь можно покормить грудью ребенка. Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Черный список

Сейчас много постояльцев с детьми на вокзале не бывает – частично из-за коронавируса и низкого пассажиропотока, который свойственен для зимы. Поэтому в комнатах селят транзитных пассажиров, без детей. Часто это граждане, которые приезжают в Киев в командировку на пару дней или на неделю.

За постояльцами нужен глаз да глаз, чтобы не употребляли спиртное и не устроили скандал.

Сотрудники "Комнаты матери и ребенка" – это настоящие физиономисты, они оценивают посетителя по внешнему виду и понимают, стоит его селить в комнату или нет.

"Одно время, когда у нас было больше мест, у нас был даже свой "черный список". Это список фамилий, которых селить запрещалось. Фотографий у нас не было, но при проверке документов мы обращали внимание на фамилию. И если она была в этом списке мы такому клиенту попросту отказывали, сообщая, что за ним числится такой-то проступок", – рассказывает нам Ирина Римская.

Ребенок сутки плакал

Под "Комнатой матери и ребенка" ранее находился зал ожидания. Там почти сутки плакал ребенок. Сотрудники комнаты слушали плачь младенца до той поры, когда это стало уже невыносимо. Решили забрать пассажиров с плачущим ребенком к себе.

"Это была молодая пара, а ребенок новорожденный, грудничок. Денег у них не было, а поезд только поздно вечером. Смысла силиться к нам у них не было. Молодая мама просто не знала, что делать с малышом. Сама уже плакала. Позвали дежурную по вокзалу и решили вызвать скорую. Медики приехали, посмотрели. Оказалось, ребенок сутки не ходил в туалет. Медики ему помогли, малыш сходил в туалет и сразу перестал плакать", – вспоминает Ирина Римская.

Покормить грудью

Администратор рассказывает, что часто к ним приходят мамы с детьми, чтобы просто покормить ребенка грудью. На вокзале это практически невозможно сделать – вокруг тебя десятки пассажиров. А в "Комнате матери и ребенка" это можно спокойно и бесплатно сделать.

Услуги в "Комнате матери и ребенка" платные. Она работает по принципу отеля. Недавно тут подняли цены. Двухместный номер в сутки стоит 640 гривен. Люди живут тут по два-три дня. А вот одно койкоместо в комнате на шесть человек можно снять за 200 гривен в сутки.

Теряют золотые серьги и телефоны

"Однажды у нас проживала женщина ромской национальности с ребенком. Она забыла в душе дорогущие золотые серьги, в длину больше указательного пальца. Они пролежали у нас полгода. Женщина вернулась за ними, и мы вернули ей серьги. А что вы удивляетесь? Часто у нас постояльцы забывают серьги, часы, мобильные телефоны, планшеты и даже лекарства. Мы дорожим своей работой и все нами найденное сохраняем. Бывало даже отправляли почтой забытые вещи, например, лекарство", – рассказывает Ирина Римская.

Кстати, на Центральном вокзале Киева есть Детский зал – для мам с детьми. Он бесплатный для пассажиров с билетами. Мама с ребенком приходит, предоставляет билет и может 2-3 часа там отдыхать до отправления поезда. Там есть туалет, умывальник, ковер для детских игр, диванчики для отдыха, телевизор.

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